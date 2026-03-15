油價上漲｜ 平價汽油重現呼聲　抑或普及電動車一了百了？

【01政策分析】車用汽油可以辛烷值劃分，數值愈高，抑制引擎「爆震」能力愈強。新加坡入油可以選擇92、95及98辛烷值，「港車北上」也會看到內地提供三種汽油，部分海外市場甚至完全不引入較昂貴的98辛烷值燃油。而香港是全球唯一只提供98辛烷值汽油的地方，駕駛者只能選擇較為昂貴的標準無鉛汽油，以及更為昂貴的特級無鉛汽油。無怪乎隨着油價上漲，社會再有意見認為要引入95辛烷值汽油，以減低消費者負擔。



香港是全球唯一只提供98辛烷值汽油的地方，駕駛者只能選擇較為昂貴的標準無鉛汽油，以及更為昂貴的特級無鉛汽油。（資料圖片）

香港只供應貴油 全球獨一無二

早在2006年，當時的經濟發展及勞工局已曾發表市場研究報告，指出提供較便宜的汽油可以增加競爭優勢，油公司只採購98辛烷值汽油，表面看來與其自身利益背道而馳。但考慮到油公司未必希望增設額外碼頭儲存設施，大部分油站亦欠缺空間添置額外儲油缸，因此不建議立法規定油公司必須要提供98辛烷值以外的汽油。

如果硬件設施令到只可以提供一種汽油，為什麼是98辛烷值而不是較便宜的95辛烷值？這是競委會2017年在研究報告提出的疑問。不只大部分車輛可以使用95辛烷值汽油，亦有調查顯示如果較低辛烷值的汽油較98辛烷值汽油便宜一成，八成多人可能會轉用，四成多受訪者表示「肯定」或「極可能」會轉用。實際操作上，競委會認為油站用地的批租條件可以加入售賣95辛烷值汽油，或者將95辛烷值汽油列為「指定」燃油選擇，98辛烷值汽油是「非指定」選擇，只在有足夠空間的油站才會供應。在上游方面，當局要考慮增設更多碼頭倉庫設施，例如可以提供開放使用的政府設施，或由第三方經營並可供任何人租用的設施。

中東局勢持續緊張，國際油價飆升，本港5間油公司無鉛汽油的平均零售牌價均錄得顯著升幅。圖為3月11日油站情況。(鄭子峰攝)

環境局憂得不償失 引入平油淪空談

環境局考慮一年後回應指出，如果引入95辛烷值汽油，油公司的青衣油庫將要加設貯油缸，油站還要增添地下貯油缸與改裝附屬設施，成本有可能抵銷甚或超出95辛烷值汽油可以節省的價錢。其次，擁有較少貯油缸的油公司及準市場參與者可能較難滿足要求，長遠而言有機會減少投標，最終不利市場競爭。

及至近年，隨着政府公布《香港電動車普及化路線圖》，定於2035年或以前停止包括混合動力車在內的新登記燃油私家車，車用燃油的需求只會一直減少，當局更加沒有理由要求油公司投資硬件設施，以引入95辛烷值汽油。一方面，銷售量下跌將會令單位成本上升；另一方面，環境及生態局的工作重點轉移為推動油站加裝充電設施，甚至轉型為快速充電站，以應付電動車的未來需要。

隨着車用無鉛汽油的銷售量在去年跌至100萬公升，油站所構成的單位成本相應上升。

高油價可成加快綠色轉型契機？

政府以加裝充電樁作為條件，與油站續簽短期契約。蒲崗村道近富山邨的加德士油站在上個月成為了全港首個由油站轉型的油電站，當局預計約60個現有油站將陸續提供最多180支高速充電樁。在批地方面，啟福道西行九龍灣及火炭山尾街用地在2024年由中石化投的，合計1億元；大埔廣福道的加德士及埃索油站去年結業後改為充電站用地，由中電以2200萬投得。而中國石油在大坑道和白建時道交界的油站約租屆滿後亦正改劃為充電站，預計充電樁不少於9支。所有充電站用地都以12年為批租期。

去年汽油私家車仍佔總數七成多，惟今年預計會跌穿40萬輛水平，佔比降至三分二。

電動車普及化固然可以擺脫車用汽油的價格束縛，但以2035年為新登記汽車的劃線目標，相當於仍有至少九年要面對油價「加多減少」的市場現實。截至去年底，43.3萬架私家車仍然使用汽油，佔總數74%。隨着《財政預算案》宣布「一換一」計劃在今個月底結束，不少原本「心大心細」的駕駛者急忙換車，汽油私家車的數目今年勢跌破40萬水平，但佔總數仍然六成多。既然中東戰火刺激國際油價升穿百美元水平，電動車理應更具吸引力，或許成為本港加快綠色轉型的契機。擴大充電基建，以各種措施鼓勵棄用燃油車，甚至將新登記汽車的劃線提前落實，過渡期愈快完成，承受油價上漲的陣痛期愈快結束。

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