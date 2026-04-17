惠康傳合併百佳｜有市民憂超市購物選擇減少　失良性競爭或釀加價

怡和集團據報正與長和進行磋商，計劃收購其旗下超市業務百佳，並與怡和旗下DFI零售集團全資附屬公司惠康合併。惠康與百佳為本港兩大超市龍頭，有市民擔心合併後，因失去競爭而上調貨品價格，假如消息屬實，希望合併後的超市可將貨物售價調整得較「大眾化」。另有消費者認為小市民只能「肉隨砧板上」，即使惠康與百佳合併後加價亦無辦法。



百佳超級市場。（吳美松攝）

據《金融時報》引述消息報道，怡和正與長和磋商，計劃收購其超市業務部門百佳，並與怡和旗下DFI零售的全資附屬惠康合併。（吳美松攝）

市民梁先生指，假如惠康與百佳合併，他會憂慮從此失去競爭，新合併的超市貨物價格會上調。他指現時百物騰貴，超市人流較以往減少，即使百佳與惠康適逢今日和明日一連兩日推出88折特價優惠活動，貨品仍不算便宜，故本身較常光顧小店舖。不過，他認為連鎖超市如不推出特價優惠活動，「又邊做得住」。對他而言，惠康與百佳不合併會對消費者較有利。

市民梁先生指，如惠康與百佳合併，憂慮因沒了競爭，合併後的超市貨物價格會上調。（何穎賢攝）

據《金融時報》引述消息報道，怡和正與長和磋商，計劃收購其超市業務部門百佳，並與怡和旗下DFI零售的全資附屬惠康合併。（吳美松攝）

另一市民黃先生則對惠康與百佳的合併傳聞表示「問題不大，最緊要方便市民」，但他認同兩大超市合併後，令人憂慮或會加價，「唔好獨大咗之後啲價錢提高」。他指現時百佳超市的貨品亦算較市面貴，如合併消息屬實，希望可將售格調整得較「大眾化」。至於會否改為網購，他稱本身沒有網購習慣，「我個人比較傳統」，喜歡有實物拿在手上選擇。

黃先生則對惠康與百佳合併與否「問題不大，最緊要方便市民」，但他同意擔心合併後會抬高售價，「唔好獨大咗之後啲價錢提高」。（何穎賢攝）

市民王小姐聽到有關傳聞後，指作為小市民感到無奈，假如兩大超市龍頭真的合併，市民少了購物選擇亦無辦法，即使合併後新超市加價亦只能「肉隨砧板上」，情況如電力公司提出加價一樣，小市民只能「硬食」。至於會否因而改為網購或北上購物，她表示偶爾會網購，但不主張北上購買生活用品，亦對其他人北上消費的行為感到不解。

王小姐解釋指港幣與人民幣匯率有差距，「1000蚊上去先得800幾蚊」，而且路途遠，倒不如在香港消費。她又指，香港已有不少餐廳、酒樓結業，大家都「捱緊」，長此下去香港或更不濟。另有市民認為今次合併傳聞未必成真，「除非真係一方想賣、另一方想買」。