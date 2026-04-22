80歲前議員梁劉柔芬罕亮相　邀日本駐港總領事參觀志蓮淨苑

80歲的前自由黨立法會議員梁劉柔芬邀請日本駐香港總領事三浦潤參觀鑽石山志蓮淨苑及南蓮園池。據悉，志蓮淨苑及南蓮園池在建設過程中曾獲得日本專家的協助，例如提供優質檜木建材，以及按照奈良唐招提寺鴟尾的圖樣及測量數據複製的大雄殿屋脊裝飾「鴟尾」等。



80歲的前自由黨立法會議員梁劉柔芬邀請日本駐香港總領事三浦潤參觀鑽石山志蓮淨苑及南蓮園池。（日本駐香港總領事館FB）

日本駐香港總領事館今天（22日）在Facebook發佈總領事三浦應南蓮園池諮詢委員會前會員梁劉柔芬邀請，參觀志蓮淨苑及南蓮園池，梁劉柔芬向三浦介紹這個香港與日本別具淵源的文化地標。三浦表示體驗到日港文化，形容是一次別具意義且富趣味的經歷。

80歲的前自由黨立法會議員梁劉柔芬邀請日本駐香港總領事三浦潤參觀鑽石山志蓮淨苑及南蓮園池。（日本駐香港總領事館FB）

志蓮淨苑及南蓮園池採用唐代木構建築技術，重現當時風格而建成的佛教寺院及庭園。整個區域被認為是亞洲大規模的仿唐代建築群之一，同時亦是香港極具特色的建築景觀及旅遊景點。

80歲的前自由黨立法會議員梁劉柔芬邀請日本駐香港總領事三浦潤參觀鑽石山志蓮淨苑及南蓮園池。（日本駐香港總領事館FB）

據悉，志蓮淨苑及南蓮園池在建設過程中曾獲得日本專家的協助，例如提供優質檜木建材，以及按照奈良唐招提寺鴟尾的圖樣及測量數據複製的大雄殿屋脊裝飾「鴟尾」等，體現日本的技術與專業知識。園內水車小屋所使用的茅葺屋頂，在設計及施工方面亦融入了日本技術。

園內餐廳「志蓮素齋」提供中式素食料理，可見與日本天婦羅相類的菜式。香港總領事館指相關菜式亦源於日本廚師與本地廚師之間的交流，展現了日港兩地在飲食文化上的連繫。