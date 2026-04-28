再有議員離題發言講錯下個議程　主席容許劉文君照問承認「鬆手」

再有新議員「搭錯線」在立法會委員會發言，不過今次委員會主席處理的手法則有所不同。立法會公務員及資助機構員工事務委員會今早（28日）舉行會議，建築、測量、都市規劃及園境界議員劉文君在第一項議程中「搶韁」誤將下一項議程的問題一併提問。然而委員會主席周小松「放生」容許其照問。



周小松接受《香港01》查詢時指，當時認為劉文君的問題與議程「有啲關係」，加上會議尚有時間，故容許照問。但他承認是次做法「鬆手小小」，倘有下次再出現明顯與議題無關的提問會提醒 。



2026年4月28日，建築、測量、都市規劃及園境界議員劉文君出席立法會公務員及資助機構員工事務委員會會議。（立法會）

劉文君「搶韁」誤將下項議程問題一併提問

今日公務員及資助機構員工事務委員會舉行會議，討論部門首長責任制，以及推廣公務員義工服務及說好公務員好故事兩項議程。討論部門首長責任制的議程中，劉文君提出了兩項問題，其中一條稱政府鼓勵官員改革創新之餘，又要加強監管，認為這無疑會對公務員造成壓力，關注當局公務員應如何拿捏及平衡。

2026年4月28日，建築、測量、都市規劃及園境界議員劉文君出席立法會公務員及資助機構員工事務委員會會議。（立法會）

不過之後她就「搶韁」誤將原本應在下一議程提出的問題一併提問，問及公務員義工服務可否計算在每年評核內，這又會否對公務員造成壓力。

2026年4月28日，建築、測量、都市規劃及園境界議員劉文君出席立法會公務員及資助機構員工事務委員會會議。（立法會）

2026年4月28日，公務員事務局局長楊何蓓茵出席立法會公務員及資助機構員工事務委員會會議。（立法會）

楊何蓓茵問應否留待下一議程 主席周小松承認「鬆手」

面到類似離題發言情況，周小松就未有中止提問，反而邀請公務員事務局局長楊何蓓茵回應。不過楊何蓓茵則「心水清」，隨即問周小松第二條問題，是否應留待下一個議程才回應。但周小松認為當時仍有時間，局長可就此回應。

2026年4月28日，勞聯周小松主持立法會公務員及資助機構員工事務委員會會議。（立法會）

周小松接受《香港01》查詢時表示，當時認為劉文君問到義工評核，評核與公務員問責「有啲關係」，加上劉文君問題不算多，而且尚有時間，故容許其繼續提問。不過他坦言是次處理「鬆手小小」，較為理想的做法為留待下一次議程再提問，倘有下次再出現明顯與議題無關的提問會作提醒 。

2026年4月28日，勞聯周小松主持立法會公務員及資助機構員工事務委員會會議。（立法會）

3月25日，立法會工務小組委員會開會，圖為選委界立法會議員樓家強。（立法會）

樓家強「搭錯線」遭委員會主席即時制止

早前選委界議員樓家強在工務小組會議上，誤在有關東涌的議程中提問下個有關茶果嶺的議題，當時遭委員會主席陳紹雄糾正，要求稍後發問。