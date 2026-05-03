部門首長責任制｜張炳良：機制無法防「迴避責任」心態　倡勿過火

政府將推行部門首長責任制，香港教育大學公共行政學講座教授、前運輸及房屋局局長張炳良今日（5月3日）在電台節目中指，公務員責任在乎心態而非機制，「機制加幾多嘢都好，如果你（公務員）嗰種心態係要『迴避責任』，咁都係解決唔到」。他希望政府在推行問責制的同時，亦要避免矯枉過正，以免令公務員因擔憂高風險而「不敢走多步」。



2025年9月17日，行政長官李家超發表新一份《施政報告》，提出設立「部門首長責任制」，加強公務員責任制度。（資料圖片/梁鵬威攝）

高官問責制產生「扭曲」問題

張炳良在商台節目《政好星期天》中，談及部門首長責任制。他指前行政長官董建華推行高官問責制，是因為當時社會聲音，部門首長作為公務員，不應負上政治及制度失效的責任。但這產生不少扭曲的問題，包括司局長很容易動不動就被要求「人頭落地」。而近年社會則希望就錯失了解各部門責任，故有部門首長責任制。

但張炳良認為，不單只有調查機制就能解決問題，任何政府人員都需為行為負責，「機制加幾多嘢都好，如果你（公務員）嗰種心態係要『迴避責任』，咁都係解決唔到」，期望公務員能勇於承擔、積極進取，但同時亦認為，政府在推行問責制的同時，應避免矯枉過正，以免令公務員因擔憂高風險而「不敢走多步」。

張炳良。（資料圖片）

香港五年規劃應避免「戰線過寬」

政府正籌備香港首份五年發展規劃，以主動對接「十五五」規劃。張炳良表示，香港在制定規劃時必須具備「國家觀念」，深刻理解國家所需，並在此基礎上「聚焦」自身獨特優勢，以「質量」為核心推動發展，避免戰線過寬。

張炳良回顧香港回歸多年，認為過往政策常缺乏「長期主義」，此次制定首份五年規劃對香港意義重大。他指出，政府的心態已逐漸由昔日的「小政府」思維轉向「有為政府」，這為進行長遠規劃提供了有利條件。

在具體策略上，張炳良強調「質量」重於「數量」。他以金融業為例，指香港的價值在於國際融資渠道、對國際資本的吸引力及與國際接軌的高標準監管。情況同適用於教育領域，如建設「國際教育樞紐」不應只看學生或論文數量，而應聚焦於將基礎研究轉化為應用成果，各大學府需在院校自主基礎上，透過合作互補，實踐「立足香港、背靠祖國、面向世界」的使命。

宏福苑7座受災大廈居民可分批上樓，宏仁閣及受災情況嚴重的宏昌閣低層住戶上樓收拾。（資料圖片/梁鵬威攝）

近期宏福苑大火中揭示的專業監管問題引起社會關注，張炳良指，香港自九十年代起傾向減少微觀管理，期望透過第三方認證履行專業職能；然而，一旦機制失效便會出問題。他強調，本港未來必須確保專業人士的操守，各專業學會必須在第三方認證體系中做好嚴謹的把關工作，以保障市民福祉。