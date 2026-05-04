陳清霞出任愛國主義教育工作小組組長　接替早前辭任的李慧琼

政府今日（4日）宣布委任行政會議成員陳清霞出任為「憲法和基本法推廣督導委員會」下「愛國主義教育工作小組」的組長，以及陳勇、莊偉茵、李正儀和李廣宇為委員，任期由即日起至2027年12月31日。李慧琼早前當選立法會主席後，辭任愛國主義「愛國主義教育工作小組」組長。



政務司司長兼「憲法和基本法推廣督導委員會」主席陳國基指，身為行會成員的陳清霞在公共事務方面擁有豐富經驗，深信在她的帶領下，工作小組能夠進一步結合政府和社會各界的力量，提升市民的愛國意識和情懷，全方位開展愛國主義教育工作。

他又指，四位新加入的委員均是來自社會相關界別的翹楚，在學校教育、本地社區、歷史政經文化和傳媒宣傳範疇經驗豐富，他期待與小組全體委員通力合作，進一步推動愛國主義教育工作，傳承和弘揚愛國主義精神。

立法會主席李慧琼（廖雁雄攝）

李慧琼當選立法會主席後辭任組長

立法會主席李慧琼自2024年4月以來擔任「愛國主義教育工作小組」組長，今年初她當選立法會主席後辭任組長，1月22日生效。陳國基當時形容，李慧琼積極領導工作小組的工作，就推展愛國主義教育、提升市民的愛國意識和情懷等相關事宜，向政府提出許多寶貴意見，對工作小組的工作貢獻良多。

工作小組負責推廣愛國主義教育的整體計劃和策略、工作執行情況、政府部門和非政府機構的協調與合作，以及其他相關事宜，向政府提供意見。

工作小組成員名單（任期至2027年12月31日）

組長：陳清霞

非官方委員：陳勇 蔡德昇 莊偉茵 顧敏康 郭永強 鄺美雲 劉智鵬 李正儀 李廣宇 李鑾輝 李子樹 彭韻僖 湯修齊 黃錦良 王惠貞 楊勇