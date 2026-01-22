李慧琼辭任「愛國主義教育工作小組」組長 當選立法會主席後提出
撰文：潘耀昇
出版：更新：
立法會主席李慧琼向政務司司長辭任「憲法和基本法推廣督導委員會」下的「愛國主義教育工作小組」組長，今天（22日）生效，是當選主席後提出請辭。
李慧琼前年4月起來擔任「愛國主義教育工作小組」組長，政務司司長兼「憲法和基本法推廣督導委員會」主席陳國基對衷心感謝李慧琼。他說李慧琼積極領導工作小組的工作，就推展愛國主義教育、提升市民的愛國意識和情懷等相關事宜，向政府提出許多寶貴意見，對工作小組的工作貢獻良多。政府將委任新的工作小組組長，稍後公布。
「愛國主義教育工作小組」負責就推廣愛國主義教育的整體計劃和策略、工作執行情況、政府部門和非政府機構的協調與合作，以及其他相關事宜，向政府提供意見。
