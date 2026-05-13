公屋戶擅裝CCTV三年錄250宗　房署無計劃合法化免影響鄰里關係

公屋戶擅裝閉路電視的個案時有聽聞，惟房委會政策不容許公屋租戶在單位大門外的公眾地方，例如走廊或梯間，安裝閉路電視鏡頭。房屋署今天（13日）透露過去三年共收到約250宗涉及公屋租戶在單位門外自行加裝閉路電視的查詢或投訴，平均每年約80宗。房屋署指，現時並無計劃就公屋住戶在單位門外安裝閉路電視設立申請及審批機制，避免影響鄰里關係，不過已按情況在樓宇的公眾地方安裝閉路電視，提升保安，保障住戶的安全。



房屋局回覆立法會議員梁文廣書面質詢時提到，過去三年，房屋署共收到約500宗公屋戶投訴鄰居在門外滋擾的個案，平均每年約160宗，署方已跟進所有相關個案，一般而言接報後即時派員到場調查，並向相關住戶了解個案詳情，以作出跟進行動。若滋擾行為屬扣分制下的不當行為，例如在單位門外胡亂棄置垃圾，房屋署會按扣分制向違規住戶發出警告或扣分。

對於鄰里不和的個案，如個案源於生活方式的差異、缺乏溝通或涉及心理健康問題等原因，屋邨職員會主動調解以改善睦鄰關係，並在有需要時把個案轉介至其他政府部門或相關社會福利機構提供輔導及協助。

若公屋租戶被發現在單位大門外安裝閉路電視鏡頭並對其他住戶構成滋擾，房屋署會立即要求住戶拆除設備。若滋擾持續並有充分證據證明屬實，房屋署會按租約條款採取行動，包括終止租約及收回單位。至於在單位內安裝攝錄設備，若不涉及更改單位結構或業主提供的設施，原則上毋須向房屋署申請。