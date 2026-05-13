工業旅遊參與品牌少　文體旅局：正接洽10個品牌　適時公布進展

政府去年推出香港工業品牌旅遊計劃。立法會今日（13日）討論相關的口頭質詢。文化體育及旅遊局副局長劉震表示，旅遊事務署正籌備下一階段的工作，初步已與10間有興趣的工業品牌接觸，以為計劃注入更多工業品牌，將視乎籌備進度適時公布。



吳永嘉倡推出措施鼓勵工業品牌 黃永威指參觀配太少

提出口頭質詢的經民聯工業界 (第二）議員吳永嘉，關注政府會否推出更多措施鼓勵工業品牌參與計劃，以及會否按參觀遊客人數向旅行代理商發放鼓勵金，以增強業界推動相關項目的誘因；經民聯工業界（第一）黃永威則認為，現時參觀配額太少，促請當局增加配額。

劉震：計劃去年底開始 需「過程」讓更多品牌參與

劉震指，計劃於去年底開始，需要「過程」讓更多品牌參與，隨着更多品牌加入、計劃覆蓋面擴闊，可提供的時段及配額將提升。他又提到，旅遊事務署正籌備計劃下一階段的工作，初步已與約10家工業品牌接觸，會在符合地契及租約等要求下，為計劃注入更多品牌，確保計劃可穩步發展，並會適時公布進展。

劉震表示，提供資助涉及公帑，政府要考慮成本效益問題。他又指，工業旅遊有助提升品牌知名度，而可接待旅客人數主要視乎品牌接待力，以及廠房空間及開放時間制約等，不認為提供財政誘因可令更多旅客受惠。同時，當局已要求旅議會加強針對計劃的宣傳，並已指示旅發局提供宣傳方面的協助。

飲食界梁進接受《香港01》專訪。（鄭子峰攝）

自由黨飲食界議員梁進提到，部分本地手工啤酒廠有意參與計劃，不過開放予旅客參觀難免設試飲環節。然而現時品牌廠房難以申請酒牌，關注當局會否考慮放寬要求。劉震表示願意牽頭，與發展局探討可否拆牆鬆綁。

民建聯葉傲冬問到，政府會否考慮邀請更多在廣東省設廠房的香港品牌，甚或內地的品牌參加計劃。

劉震指，國家賦予香港的定位為作一程多站的旅遊示範區，願意協助旅行代理商安排一程多站行程。不過他認為，不需要邀請內地品牌加入計劃，因為即使品牌不在政府的計劃內，如果有旅客希望前往參觀，當局也可提供協助。