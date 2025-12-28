大埔奇華餅家體驗館內地團整餅炒蓮蓉　旅客讚有趣｜工業品牌旅遊

政府「發展旅遊熱點工作組」推行多個項目，如香港工業品牌旅遊等，首階段有三個品牌參與，包括益力多、李錦記和奇華餅家。



其中，奇華餅家在大埔廠房設立了一個體驗館，仿照餅家昔日在上海街的首間門店打造。體驗館本月初迎來首個內地訪港旅行團，有旅客指，以往出外旅遊較少同類體驗，這次能了解到傳統香港餅食的生產流程，甚至親身參與製作，感覺非常新鮮有趣。



工業品牌旅遊項目由旅遊業議會執行，總幹事楊淑芬表示，正積極與其他本地品牌商討，明年3月將全面檢視工業品牌旅遊成效，屆時將考慮引入更多品牌。



2024施政報告提出成立「發展旅遊熱點工作組」，工作組首階段訂立9個旅遊熱點項目，其中一個是香港工業品牌旅遊。首階段有三個品牌參與，包括益力多、李錦記和奇華餅家。其中，奇華餅家在大埔廠房設立了一個體驗館，仿照餅家昔日在上海街的首間門店打造，用了半年時間籌備。

奇華餅家體驗館可試炒蓮蓉、製杏仁餅 感受「過大禮」

體驗館的大門採用舊式鐵閘設計，館內則是舊式糖果雜貨店的設計。有導賞員向旅客講解展品背後的故事，包括模擬日佔時期以油桶烘焙餅食的場景，以及品牌轉型的歷程。旅客更可體驗炒蓮蓉、感受傳統「過大禮」禮餅的重量，甚至親手製作杏仁餅。

旅客張小姐認為，親手製作杏仁餅別具意義，體驗非常好：「能吃到自己做的杏仁餅，很開心。」她指，日後再來香港，如有類似活動還是會參加。

另一旅客林先生也表示，以往出外旅遊較少同類體驗，這次能了解到傳統香港餅食的生產流程，甚至親身參與製作，感覺非常新鮮有趣。

奇華餅家：最希望全世界愛上香港的傳統糕點

奇華餅家執行董事黃嘉信表示，集團原本就有計劃成立品牌體驗館，得知政府有意推動工業品牌旅遊後，隨即加緊籌備，設立體驗館。他指出，許多國家也能將其特色食品推廣至全球，而香港傳統產品同樣具備潛力，「最希望做到的，是讓全世界都認識和愛上香港的傳統糕點。」

旅議會：明年3月檢視成效 考慮引入更多品牌

工業品牌旅遊項目由旅遊業議會執行，旅議會總幹事楊淑芬表示，工業品牌旅遊結合參觀、體驗、消費三大元素，旅客透過參觀和體驗了解品牌的故事，從而帶動其對產品的興趣，刺激消費。

她相信，旅客參與工業品牌旅遊的同時，也必定會到訪香港其他傳統景點，相信可延長旅客留港日數，對整個旅遊業，以至香港經濟皆有裨益。

旅議會正積極與其他本地品牌商討，明年3月將全面檢視工業品牌旅遊成效，將考慮引入更多品牌。