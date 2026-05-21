何俊賢受紅雨啟發忠告「唔要水浸北都」　莊豪鋒促解決屯馬綫逼爆

立法會今日（21日）通過「提高北部都會區人均居住面積，構建宜居『幸福北都』」無約束力的議員議案。除了提升人均居住面積受關注，議員普遍建議完善北都配套，提升生活質素。以天文台凌晨改發紅雨警告為例，新界北雨量特別高，有議員關注北都打鼓嶺水浸，促政府發展新區時不忘改進舊區基建，忠告「唔想要水浸北都」；亦有議員關注北都人口劇增後屯馬綫「逼爆」，希望加快建設洪水橋至欣澳的鐵路。



2026年5月21日，立法會通過「提高北部都會區人均居住面積，構建宜居『幸福北都』」無約束力的議員議案。圖為民建聯選委界議員何俊賢。（立法會）

何俊賢受紅雨啟發促做好基建：唔想要水浸嘅北都

昨晚至今天，新界北區因大暴雨多處水浸，民建聯選委界議員何俊賢發言時談及情況，指若要提升北都幸福感，政府不應只是建設新區，亦要解決舊區內的問題，例如水浸。他指，現時位於北都打鼓嶺的鳳凰農場「浸晒水」，根源在於非法填土和非法建倉，多年來都沒有解決。「你就係建設新區，但舊區問題唔處理何來幸福？」他促請政府做好北都基建，要能疏導洪水、處理氣候變化引致的問題，「今日就係警示，黃雨，全部水浸……我唔想變成一個水浸嘅北都」。

2026年5月21日，立法會通過「提高北部都會區人均居住面積，構建宜居『幸福北都』」無約束力的議員議案。圖為實政圓桌新界西北議員莊豪鋒。（立法會）

莊豪鋒促建洪欣鐵路 提升北都交通配套

新界西北莊豪鋒議員指北都未來的交通配套是維持幸福感的關鍵，「如果派間幾百呎屋畀你，但每日出門口死逼爛逼屯馬綫，放工又塞車，返到屋企已經散晒啦」。他指，現時交通網絡沒有辦法應付未來因北都發展劇增的人口，希望政府興建洪欣鐵路，貫穿洪水橋至欣澳，並將屯門南至小欖的延安鐵路打通，無縫接駁洪欣鐵路，「只有增加全新跨海大動脈，先可以真正分流」。至於所需資金，他指政府可以使用創新融資方案，為交通基建發行專項債券。

2026年5月21日，立法會通過「提高北部都會區人均居住面積，構建宜居『幸福北都』」無約束力的議員議案。圖為選委界議員范凱傑。（立法會）

范凱傑倡北都新公屋改主力牆設計 便利居民改動間格

選委界范凱傑則著眼如何提升北都居民生活質素，指應該提高新落成公營房屋的空間靈活性。他引用新加坡經驗指，當地的新預購組屋，已經將主力牆設於角落，方便屋主在不同階段靈活調整發展空間；新加坡亦在前年10月推出白色組屋的試點項目，首批單位採取無橫樑、隔牆的開放式設計。

范凱傑指，近年簡約公屋已經普遍採用開放式設計，建議政府在北都公營房屋中延續做法。他又建議政府在北都先試點擴展「可改動設計」概念，將主力牆設在單位外圍，減少單位限制；並在長遠的公屋項目中，考慮採用組裝合成（MiC）的高效建築方法等。

2026年5月21日，立法會通過「提高北部都會區人均居住面積，構建宜居『幸福北都』」無約束力的議員議案。圖為選委界議員劉智鵬。（立法會）

劉智鵬倡北都收地用土地債券代替現金補償

至於提升北都人均居住面積，選委界劉智鵬從北都收地角度討論。他回憶，從前在市區居住覺得逼仄，但搬到新界後發現有大量未開闢的土地，「土地供不應求，係香港土地政策的結果，係人為現象」。他回顧歷史說，1898年英國租借新界後，政府將新界原居民的永業田轉為永租田土並限制發展，令新界土地只能以低地積比的方式建屋，大大浪費新界土地資源。

他認為，北都正處於低發展密度地帶，若不打破這個制度框架，人均居住面積很難提升。他指，北都可以大幅提高地積比率，但首先要處理該區集中分散的土地供應，當中除了政府收地外，還可以研究參考「換地權益書」的理念，用土地債券代替現金補償，「即按地主所擁有土地，在發展區總面積中的比例，換取相應的私營房屋發展權」。

2026年5月21日，立法會通過「提高北部都會區人均居住面積，構建宜居『幸福北都』」無約束力的議員議案。圖為選委界議員林筱魯。（立法會）

林筱魯倡北都單位面積加大兩成 市區重建同適用

選委界林筱魯則表示，政府要考慮是否要發揮香港高密度特性，在不影響交通基建和承載率的情況下，推動房委會和私人發展商「起大啲」。具體來說，他促請政府放寬容積率，舉例容積率加大兩成，單位平均面積加大兩成，但單位總數不變；並將單位數目上下限、單位內房間數目加入城規指引和地契限制，「呢個方法用來推北都，或市區重建都啱用」。

2026年5月21日，立法會通過「提高北部都會區人均居住面積，構建宜居『幸福北都』」無約束力的議員議案。圖為發展局局長甯漢豪。（立法會）

甯漢豪：北都是首個五年規劃重要課題

發展局局長甯漢豪回應，北都建設目標包括「產業導向，職住平衡」，具體在土地布局上，各個新發展區會採用「15分鐘生活圈」概念去分布交通、購物、餐飲設施。交通方面，將會連接九個新發展區的便利交通，亦會打造優質公共空間、休憩用地、活化河道等。

2026年5月21日，立法會通過「提高北部都會區人均居住面積，構建宜居『幸福北都』」無約束力的議員議案。圖為發展局局長甯漢豪。（立法會）

她表示，各位議員的建議與政府計劃方向非常一致，包括提升北都居住環境、善用北都做好示範、推動重建老舊樓房等。她指，政府正制定首個五年規劃，北都是重點課題，未來五年政府會系統性推進。