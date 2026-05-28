特首政策專家組剔走捲官非巴曙松　鄭家純長女鄭志雯入局

政府今日（28日）再度委任57名特首政策組專家組成員，當中4名新委任成員是新世界發展執行董事鄭志雯、港區全國人大代表、中手游聯合創始人冼漢廸、港區全國人大代表凌友詩、城市大學副校長岑浩璋。捲官非的港交所前董事總經理巴曙松沒續任。



中手游科技集團有限公司共同創始人及副董事長冼漢廸（資料圖片）

巴曙松無續任 三月捲非法集資案失聯

巴曙松本身亦是首席中國經濟學家，今年三月據報他因涉及非法集資案失聯，被有關部門帶走，今次沒有續任。

巴曙松沒有續任，今年三月據報他因涉及非法集資案失聯。(歐嘉樂攝)

特首政策組組長黃元山感謝專家組成員一直積極建言獻策，無私分享各自領域的專業知識與研究成果，為特首政策組的政策研究工作提供重要參考。他感謝即將離任的成員在任期內的付出與貢獻，同時歡迎新成員加入專家組，期望凝聚更多智慧，攜手推動政策研究與發展。

特首政策組組長黃元山（歐嘉樂攝）

專家組的全體成員名單如下（按英文姓氏字母排序，新委任成員以 * 號標示）：

經濟發展專家組

胡陳德姿

鄭志雯*

張德熙

洪小源

龔永德

郭基煇

黎永良

劉伯偉

李家誠

梁頴宇

李律仁

冼漢廸*

湯道生

曾順福

王磊

楊德斌

容永祺

竺稼

社會發展專家組

陳宗彝

陳建強

陳永德

陳曉峰

陳少波

李焯麟

凌友詩*

劉洋

羅詠詩

羅寶文

盧永雄

陸地

馬駿

孫燕華

戴希立

戴德豐

鄧飛

許琳

研究策略專家組

蔡洪濱

陳文鴻

張家敏

趙汝恒

張量童

周文港

周伯展

郭萬達

何達基

何建宗

黃平

劉佩瓊

劉兆佳

盧煜明

雷鼎鳴

林一星

毛振華

吳宏偉

白立邦

岑浩璋*

王福強

王于漸

黃玉山

肖耿

鄭永年