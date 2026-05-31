李家超率團出訪哈薩克、烏茲別克　多名官員、逾70名代表隨團

行政長官李家超率領商貿代表團，今日（31日）早上出發前往哈薩克和烏茲別克訪問，加強香港與中亞地區在金融、貿易、基建、創新科技、綠色發展等領域的交流合作，建立新商貿通道，開拓新興市場機遇。該代表團本屆政府規模最大、人數最多、涵蓋企業範圍最廣，成員包括40多位香港商貿與專業代表和約30位內地企業代表，涵蓋工商、金融、法律、建築工程等領域。



李家超將首先訪問哈薩克斯坦，並於下月3日轉往烏茲別克斯坦訪問。（資料圖片／湯致遠攝）

李家超將與兩國高層官員會面

李家超首先訪問哈薩克，下月3日轉往烏茲別克。期間他會與兩國政府高層官員會面，加強政府層面高層次溝通，並帶領代表團與當地商界建立聯繫，介紹香港優勢，開拓商業網絡，亦會考察企業和設施，了解當地最新發展，探索合作機遇。

代表團的港府官員，包括律政司副司長張國鈞、財經事務及庫務局局長許正宇、商務及經濟發展局局長丘應樺、行政長官辦公室主任葉文娟、創新科技及工業局副局長張曼莉等。

「一帶一路」專員何力治（資料圖片）

何力治：中亞香港合作機遇無限

參與組織籌備此行的「一帶一路」專員何力治表示，憑藉中亞8000萬人口市場與香港優勢，兩地合作機遇無限。他形容哈薩克斯坦與香港「雙向奔赴、攜手並肩」，哈薩克可作為香港進入中亞地區及絲綢之路經濟帶的門戶；反之亦然，香港為哈薩克提供通往中國內地市場的門戶。

他又指，是次出訪除了打通聯繫，亦希望在當地尋找政府的標誌性項目，帶到香港路演，讓香港企業以較低門檻參與，並與內地企業合作，互補不足、互利共贏，減低企業「出海」風險。