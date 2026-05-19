李家超下月初率團訪哈薩克、烏茲別克　60名商貿香港內地代表參與

相隔約一個月，行政長官李家超今天（19日）出席行政會議前見記者，公布下月初率商貿團訪哈薩克及烏茲別克，預料逾60名商貿代表參與，來自香港和內地，從事工商、金融、法律、物流、能源、創新工業、汽車等產業。他形容較上次出訪中東更大規模，希望開拓中亞市場，發掘新機遇，積極推介香港「一國兩制」獨特優勢，加強政府之間往來，推動雙方更緊密合作，以及構建樞紐對樞紐的合作模式。



2026年5月19日，行政長官李家超出席行政會議前見記者。（湯致遠攝）

李家超下月初率商貿團訪哈薩克、烏茲別克

李家超出席行會前先宣布將出訪中亞，六月初訪問中亞哈薩克斯坦、烏茲別克斯坦。他指，中華地區正在綠色發展領域等發展蓬勃，和香港有合作空間，這兩個國家市場龐大，增長動力強勁，哈薩克斯坦是中亞經濟大國，連接中國和歐洲的物流樞紐，2025年經濟增長達到6.5%，購買力是中亞地區之冠。烏茲別克斯坦位於中亞重要地帶，2025年國內生產總值增長達到7.7%，是中亞區內重要經濟引擎。

2026年5月19日，行政長官李家超出席行政會議前見記者。（湯致遠攝）

他指，這次出訪會與兩國政府高層會面，推動經貿合作和交流，聯繫當地商界，也會考察當地企業和設施，探索新合作機遇，建立長遠交流基礎。他指，這次代表團是本屆政府規模最大，較去年出訪中東更大，有超過60名高級別商務代表，其中香港代表超過30人，從事工商、金融、法律、物流等，內地企業代表有約30位，來自10多個省市及自治區，從事能源、創新工業、汽車等產業。

2026年5月19日，行政長官李家超出席行政會議前見記者。（湯致遠攝）

他指，去年成立內地企業出海專班，去年帶領中東代表團20多位企業代表，簽署多方面協議；這次出訪中亞有三個目的：

第一是進一步開拓中亞市場，發掘新的市場機遇，積極推介香港的「一國兩制」獨特優勢；第二是加強政府之間的往來，推動雙方更緊密合作；第三，構建樞紐對樞紐的合作模式，建立中亞和東亞東南亞新通道，有利於香港經貿發展。李家超說，世界貿易關係在重塑，香港要鞏固傳統市場、發掘新市場。

行政長官李家超在禮賓府與訪港的烏茲別克斯坦總理阿里波夫會面。（政府新聞處）

烏茲別克斯坦總理阿里波夫本月初率團訪港，與行政長官李家超會面。李家超表示，香港會進一步加強與烏茲別克斯坦在不同領域的協作，共同把握「一帶一路」機遇，歡迎更多烏茲別克斯坦青年來港升學和發展事業，進一步促進兩地人文交流。

2026年5月19日，行政長官李家超出席行政會議前見記者。（湯致遠攝）

賦權宏福苑獨委會傳召黃碧嬌？李家超：尊重自主需要時可提

被問到政府向宏福苑居民發出收購建議信，目前有多少居民簽署同意，不少居民都稱希望召開業主大會後才決定，會否要求合安在下月30日前開到大會。李家超表示，政府理解和同情宏褔苑火災帶來的悲痛，就此政府提出收購方案，並提供多個選項，讓家庭可作選擇，現時當局已向各單位發信件，正式情況要交委員會作分析。

他強調，明白社會對事件的擔心，而每一個方案都要考慮實際可操作性，政府已主動承擔各種風險包括訴訟、保險等，當局希望為住戶主動承擔各項問題，政府亦會做好支援工作。他續指理解各界有不同意見，合安上周已舉行簡介會，本周會有另一場，同時正向土地審裁處了解，相信事件會依法處理好。

至於會否賦權宏福苑獨立委員會轉為調查委員會傳召證人，例如居民作供指控的區議員黃碧嬌，他指對陸啟康和其他成員有信心，已給予委員會備用權力，如有需要可向其提出。他又稱委員獨立運作，尊重其自主，並對委員會有信心，相信委員會可作合適安排。

2026年5月19日，行政長官李家超出席行政會議前見記者。（湯致遠攝）

宏福苑火災影響公務員加薪？李家超：整體衡量公務員表現

至於宏福苑火災會否影響公務員加薪，他表示，委員會正就作審視宏褔苑，希望在委員會提交報告後可更理解責任承擔方面的問題。他提到，上樓執拾期間有不少公務員協助，期望在有序和暢順下可達市民的願望，是次參與上樓安排的同事，很多與宏褔苑事件沒關係，對公務會表現會以整體性作衡量。

他指，薪酬趨勢調查委員會會在本月公布初步結果，針對公務員薪酬調整一向考慮六大因素，今年的處理方法會是一致。他又稱，公私營普遍會參考政府薪酬調整，會作出最好決定。

2026年5月19日，行政長官李家超出席行政會議前見記者。（湯致遠攝）

網約車發牌1.5萬？李家超未透露：要讓乘車體驗大致不變

政府就規管網約車的諮詢文件中，引述有意見提出可以發出1至1.5萬個牌，有網約車平台表明太少，部分服務時段會加價七成，如何看這說法？1.5萬個是否發牌上限，會否擔心有人趁機加價，對規管政策帶來負面影響？

李家超表示網約車過去十多年欠規管，形容這不理想情況本屆政府已改變，當局已填滿這方面的空白，主體法例去年已通過，而在主體法例中已列明網約車數目要實施總量管控，運流局正聽取各界意見，會按實際情況，制定合適方向。

他認為，政府在首段落總量管控方面，要考慮數項因素，包括市民需求，讓市民乘車體驗大致不變；考慮香港獨特性，以公交為主；建立機制監察市場實際情況，動態評估和檢示。他指，政府在規管同時會加強罰則，扣押違例車輛，當局會考慮各方意見，今年上半年內提交附屬法例。

2026年5月19日，行政長官李家超出席行政會議前見記者。（湯致遠攝）

李家超之後再被追問發牌量，他未有透露，指過去十多年，網約車服務沒有正式法例規管，本屆政府已經努力改變這個情況，堵塞法律漏洞，政府上年十月已經提出框架，制定主體法例。目前已知社會上不同持份者已經表達意見，包括網約車平台和的士業界，運流局正收集不同意見。

對於發牌數量，他指要平衡，包括滿足公眾出行需要、道路承載量、公共出行人士多，並監察市場運作。李家超說，網約車框架的目的是確保網約車運作有法可依，令其與的士優勢互補，提升點對點交通服務質素，政府亦會收緊罰則，保護合法守法的網約車平台，亦會保障乘客。

部門屢反駁議員觀點 李家超：雙方可易地而處求同存異

被問到有部門多次不點名反駁議員觀點，用字強硬，包括「造謠誤導」等，如何拿捏行政主導分寸，李家超指重視行政立法關係，如辦前廳交流會，設協同機制，不斷推動行政立法交關合作，希望與議員建立夥伴關係。

李家超指，自己在議員宣誓當日已表明樂意聽取意見，不論同意或不同意的意見。他指，政府與立法會討論出現不同想法不足為奇，亦屬良性，這才能精益求精。他強調，行政和立法都有責任共同建設好美好家園，雙方都可用相互理解，易地而處的態度面對問題，這樣可達雙贏結果。

2026年5月19日，行政長官李家超出席行政會議前見記者。（湯致遠攝）

習特會對香港和美國經貿關係非常重要

被問到特朗普和習近平上周會面，對香港有什麼影響。李家超說，上周中美領導人會面是歷史性的、有建設性的談判，同時在經濟發展上有建設性的討論，並就近日關注提出意見，現時中美談判有積極結果；關稅方面亦有正面成果，中美經貿關係更穩定，對香港和美國的經貿關係非常重要，香港作為外向型經濟，受到環球局勢影響。香港正聚焦建構活力的經濟，拼經濟、謀發展。