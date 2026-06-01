李家超70人中亞團陣容亮相！李澤楷隨團　紫金、廣汽30間內企同行

正在哈薩克訪問的行政長官李家超，帶領70人外訪代表團亮相。今次是本屆政府規模最大的一次外訪團，陣容包括貿發局主席馬時亨、港交所行政總裁陳翊庭、電訊盈科主席李澤楷、數碼港主席陳細明、機場管理局主席林天福等。



隨團的內地企業方面，包括廣州醫藥集團董事長李小軍、紫金礦業集團副總裁廖建生、廣汽集團總經理衛海崗等，合共30間企業管理層及代表同行。



李家超與哈薩克斯坦國家經濟部副部長Assan Darbayev握手。（李家超FB）

李家超70人中亞團陣容亮相！

外訪代表團今日（1日）在哈薩克展開訪問行程，香港代表來自主要商會、金融及專業服務、基建、地產、能源、創科、傳媒等領域；內地代表則涵蓋創科、製藥、高端製造、汽車產業等板塊。

李家超與（左起）廣汽國際汽車銷售服務有限公司總經理衛海崗、傳化集團有限公司副總裁姚晨蓬、內蒙古能源集團有限公司黨委書記、董事長雲鵬剛交流。（李家超FB）

李澤楷隨團 紫金、廣汽30間內企同行

李家超指將共同探索中亞的無限潛力，深入了解充滿活力的新興市場，在跨領域的交流中碰撞思想，在優勢互補中共贏。他相信這次旅程一定會收穫滿滿，為香港、內地與中亞地區長期經貿合作開啟新篇章。

李家超70人中亞團展開哈薩克訪問行程，陣容亮相。（李家超FB）

一行人與李家超拍攝大合照，出席的內地企業共30間。

30間內地企業名單

新疆國際經濟合作（集團）有限責任公司新疆哈薩克國際經濟合作有限公司總經理劉學銳

寧夏中光電新能源股份有限公司總經理薛麗娟

大禹節水集團股份有限公司高級副總裁崔靜

陝西有色金屬控股集團有限責任公司新疆工作專班駐疆組組長趙紅星

廣汽集團總經理衛海崗

東風汽車集團有限公司國際事業部處長黃俊鵬

雲南沃森生物技術股份有限公司 國際行銷BU總經理楊虹偉

陝西天潤科技股份有限公司總裁陳利

賽泰集團副總裁南皓仁

固陽辰友礦業有限公司董事長胡嘯波

紫金礦業集團股份有限公司副總裁廖建生

康賽妮集團有限公司董事長薛鷺理

徐州工程機械集團有限公司副總裁劉建森

中國蒙牛乳業有限公司總裁高飛

賽力斯集團股份有限公司副總裁康波

河北固耐安工業股份有限公司總經理馬春霞

長春金賽藥業有限責任公司董事長姜雲濤

傳化集團有限公司副總裁姚晨蓬

杭州熱聯集團股份有限公司副總裁姜莉菁

時代資源集團 (廈門) 有限公司總經理陳小龍

理想汽車高級副總裁李冠華

北京文遠知行智慧科技有限公司國際政府事務高級總監祁芷樺

河南農業投資集團有限公司董事長李曉寰

豫地科技集團董事長余紀雲

廣州醫藥集團董事長李小軍

白雲電氣集團有限公司 董事長、總經理胡德兆

北京國聯視訊資訊技術股份有限公司董事、高級副總裁劉俊宅

內蒙古能源集團有限公司 黨委書記、董事長雪顯剛

山東能源集團有限公司黨委書記、董事長李偉

山東黃金集團有限公司黨委書記、董事長張曉海