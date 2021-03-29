劏房租管︱民建聯爭取7月前完成立法　促限租金加幅不可多於一成

撰文： 周皓宜 最後更新日期： 2021-03-29 17:06

民建聯今日（29日）公布「公眾對劏房租務管制意見調查」，結果顯示，逾7成受訪者贊成「劏房」租管，約6成5受訪者認為應限制「劏房」租金加幅。民建聯表示，會爭取在7月立法會休會前完成「劏房」租管立法，包括設立租金加幅上限、確立租住權保障及打擊濫收水電費等。

民建聯於3月17至24日期間，以電話隨機抽樣訪問了4百多名18歲或以上市民，指有70.2%受訪者贊成實施「劏房」租金管制。（周皓宜攝）

民建聯於3月17至24日期間，以電話隨機抽樣訪問了4百多名18歲或以上市民，發現有70.2%受訪者贊成實施「劏房」租金管制；有64.9%受訪者表示應限制租金加幅，當中4成支持每兩年租金加幅上限定於10%。

另外，有55.4%受訪者支持設立續租權，認為若「劏房」租戶沒有違反租約，應優先獲得續租，業主不能夠隨便「趕人走」。

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倡設租金加幅上限 資助業主維修劏房

民建聯立法會議員鄭泳舜建議，參考公屋租金調整機制，設立租金加幅上限，每兩年租約加幅不多於10%，並確立租住權保障，保障「劏房」租戶有「2+2」，即合共4年的租約。他認為，應規定租約必須以書面標準租約形式訂立，列明按金、租金和租期等細節。

另一民建聯議員柯創盛說，希望政府考慮訂定合理通知期，建議為期兩個月，讓業主及租戶有合理時間為搬遷作準備。他亦建議打擊濫收水電費，設立罰則，並規定業主需向租戶提供水、電費副本等，確保業主不能「話加就加」。

鄭泳舜建議，參考公屋租金調整機制，設立租金加幅上限，每兩年租約加幅不多於10%，並確立租住權保障，保障「劏房」租戶有「2+2」，即合共4年的租約。

他又指，在落實「劏房」租管時，可按過往做法，增加「差餉物業估價署」及「土地審裁處」的人手處理，但若不能應付，建議成立處理「劏房租管」的管理機構，以訂定法定租金調整幅度及處理租務糾紛等。他促請政府研究向劏房業主提供資助，供他們維修劏房，確保劏房安全。