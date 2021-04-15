國安教育日丨國安署長鄭雁雄：公署像「涇溪石」　警示社會勿翻船

撰文： 羅家晴 最後更新日期： 2021-04-15 13:57

國家安全委員會今（15日）舉辦全民國家安全教育日開幕典禮暨主題講座，駐港維護國家安全公署署長鄭雁雄首度公開演說。他指實施《港區國安法》後，香港人心思定，社會生活回復正常，強調「一國兩制」是維護國家主權、安全、發展利益和長期繁榮利益的根本宗旨。 鄭雁雄指，《國安法》是香港維護國家安全的法律保障，亦是區分是否愛國者的依據，強調遵守國安法是愛國者的基本標準，同時是每人必須盡的責任，駐港國安公署將嚴格履職，為香港多築平安底線。 本身懂廣東話的鄭雁雄，亦在及後的主題講座中以廣東話發言，指國安公署就像河流中的「涇溪石」，警示社會小心謹慎，不要「翻船」，做出越軌的行為。

全民國家安全教育日。（李澤彤攝）

感謝支持國安法的法官

鄭雁雄讚揚特區管治團隊、國安委和各個紀律部門，忠誠勇毅服務社會，實現香港可由亂轉治的重大轉折，是香港維護國家安全的守護神。同時他感謝支持國安法實施的法律界人士，包括法官、檢控官、律師和學者，強調他們秉持對國家安全的倫理認同和對法治精神的嚴肅態度，作出極其專業意義的貢獻。

指《國安法》市民由猜測變支持

鄭雁雄感謝支持愛國愛港、傳媒等，有他們帶頭廣泛動員，使香港國安法在各領域深入人心，落地實施，是維護國安全的排頭兵。同時他感謝市民擁抱家國情懷，民族大義，對《港區國安法》由陌生、猜測和觀望，到認同、歡迎和支持，使香港國安法得出了眾望所歸的效果，成為維護國家安全繁榮穩定的重要基礎。

他又指，完善香港選舉制度，是維護特區政治安定和政權安全的治本之策，將轉化為維護國家安全的治理效能，從而結束挑戰香港特區憲制秩序的種種亂象，營造國家安全的常態化法治環境，提升市民的獲得感和幸福感。

鄭雁雄及後在主題講座中，以廣東話發言。（直播截圖）

廣東話發言：攬炒政權是「迷亂」開始

鄭雁雄及後在主題講座中，以《國土、軍事及海外利益安全》為題以廣東話發言，稱香港市民由對《國安法》的陌生、猜測和觀望，到現在接受、歡迎和支持，經歷了一個合理和自然的過程。鄭雁雄指，若有人誤以為主權、政權不重要，甚至信口開河攬炒政權，就是「迷亂」的開始。

他續說，若一個人經常做出格的事情，有人形容是無法無天，當中「法」與「天」可視為國家憲制秩序，國安法就是落實維護國安的法律，確保不會出現「港獨」、「攬炒」、「黑暴」，若由敵視國家的人治港，就是所托非人和引狼入室，因此「大事要事由中央管」，特區三權機關則應當按《國安法》和其他有關法律，有效防範、懲治、防範違反國安的行為。

他又指，奉法者強則國強，若安心守己的人要誠惶誠恐、噤若寒蟬，違法達義者、無法無天者可為所欲為、大聲夾惡，社會不會安寧，又說「法必明、令必行」，《國安法》就是要讓奉法者強、讓愛國者上、讓攬炒者出局。鄭雁雄指，若有人還在幻想「中國加英國（管治香港）」，幻想外國影響力愈多愈好，就會迷惑眾生，強調香港人不能對英國仰人鼻息，對美國頤指氣使，這是不能接受的，強調中國利益是不能討價還價。

鄭又提到，若有人被罵數典忘祖，是很嚴重的一件事，香港人講廣東話、吃中國菜、過中國節、寫中國字、打功夫、看中醫，有很濃厚的中國情結，有時當然會食西餐、講英文，與外國人做生意，但都是以中國人身份出現，離不開國家背景和文化情壞。

他最後引述唐朝詩人杜荀鶴的《涇溪》：「涇溪石險人兢慎，終歲不聞傾覆人。卻是平流無石處，時時聞說有沉淪」，意思是河流中有大石，看似很危險，但也可以像燈塔一樣，警示著過路人要小心使得萬年船；反而一些看似沒有涇溪石的地方，令人隨心所欲、隨波逐流，更容易翻船。他稱，國安公署願做這一種「涇溪石」。

鄭雁雄（左二）強調，一國兩制是維護國家主權、安全、發展利益和長期繁榮利益的根本宗旨，要令一國兩制行穩致遠，必須堅持愛國者治港。（李澤彤攝）

楊義瑞：外國勢力無所不用其極干預中國的內政

外交部駐港特派員公署署理特派員楊義瑞稱，社會安全是維護國家安全的重要一環，個別大國大搞小圈子、單邊主義和極端對抗，冷戰思維令國際矛盾增加，這些個家操弄新疆、台灣等主權問題，無所不用其極干預中國的內政，強調中華民族是嚇不到的。

楊義瑞續稱，香港是國家安全重要一環，近年有人利用香港制度漏洞不斷插手香港事務，透過政治代理人試圖取得管治權，大搞妖魔化和污名化，唱衰香港的發展前景；美國通過法案制裁中港官員，將干預香港制度化和常態化，目的是要將香港變成獨立和半獨立的政治實體，讓香港成為分裂和顛覆國家的橋頭堡。

解放軍駐港部隊司令員陳道祥表示，國家主席習近平提出總體國家安全觀，從政治、經濟、軍事、文化及社會等多方面，走出中國特色道路的國家安全。他指，軍事手段是本港抵禦外來侵略的「保底」手段，駐港部隊除積極訓練備戰外，亦透過開放軍營、報道三軍巡邏任務等方式，展現保障國家安全的堅強意志及本領，讓市民對國防軍隊有更直觀認知。