國安教育日︱譚惠珠：「唯直選論」無助良政善治　施政反舉步維艱

撰文： 林劍 最後更新日期： 2021-04-15 12:43

「全民國家安全教育日2021」開幕典禮暨主題講座今日（15日）舉行。基本法委員會副主任譚惠珠於主題講座中，提到香港過去曾有人主張「唯直選論」，立法會民選議席也一度增加至一半以上，但無助良政善治，反而因香港政治「民粹化」、泛政治化，政府施政舉步維艱，因此「完善選舉制度」是為了香港長治久安。

梁愛詩：亂港分子破壞社會秩序、「殺人放火」

譚惠珠指，香港過去曾有人主張「唯直選論」。2012年起，香港立法會有35席半數議員由直選產生，連同5席區議會（第二），有40席由地區選民選出的議員。可是「唯直選論」沒有幫助香港的良政善治，反而因香港政治變得「民粹化」、泛政治化，發生了2014至2020年的亂象，特區政府施政舉步維艱，市民面對社會撕裂、治安變壞擔驚受怕。

她指，全國人大常委會通過的新修訂，讓香港由亂變治，「一國兩制」行穩致遠，有效解決香港深層次問題，體現了優質民主，容納更多各方面意見和人才。她又形容，《國安法》是為了止暴制亂，完善選舉制度則是為了香港長治久安；設立資格審查委員會，是落實「愛國者治港」的安排。

基本法委員會前副主任、前律政司司長梁愛詩稱，人大上月通過決定，修改基本法附件一、二，決定具有法律基礎，比較短時間作出決定，要時間消化，回頭來看，這是一個深思熟慮的策略，又指中央初期對《基本法》實施中出現的問題，中央採取容忍態度，讓特區政府自我糾正，有必要就釋法，但自從國教、佔中、佔旺、宣誓，令人擔心一國兩制是否正變形走樣，前年的修例風波演變成動亂，反中亂港分子倡厥，破壞社會秩序、「殺人放火」，攻佔立法會，意圖「攬炒奪權」。

梁愛詩續稱，雖港版國安法令社會回復表面平靜，清晰看到反中亂港分子和外部勢力無放棄顛覆政權和反裂國家的野心，一旦疫情受控、限聚令撤離，就會藉遊行示威製造動亂，推遲選舉一定要舉行，難保他們不會再佔中佔旺、煽亂市民反政府、反中央，再來一個「攬炒2」，奪取特區政府的管治權。

梁愛詩強調，政治安全是要防止內外各種因素侵害和威脅的客觀狀態，須從制度上防止損害香港利益的人取得行政和立法權。她以生瘡為比喻，如手上生瘡，整個人都感到痛楚，如果是毒瘡，更會致命，她強調香港民主制度並無倒退，選舉制度是非改不可，如此本港民主先可向前走，日後才能建立一個適合香港、維護國安和民主的政治制度。

王振民：選舉最終目的是鞏固國家安全

清華大學國家治理研究院院長王振民稱，通過選舉實現民主是各國通例，但不是天馬行空和沒有任何條件，選舉是有物理國界，選舉須依托在國家安全之下，「若一國被破壞，一國之內的選舉如何舉行？」王振民稱，國安就像坐船一樣，不能一邊破壞但一邊坐船，因此選舉最終目的也是鞏固國家安全，又稱世界各國也是用選舉鞏固國安，新加坡、美國等國一直修改選舉條例防止破壞國安行為。王振民稱，世界上也有國家不顧國安搞民主、選舉，最終令民主嚴重扭曲、變質、失焦。

王振民稱，過去二十多年的選舉，出現一幕幕鬧劇、醜劇、悲劇，不堪回首，又稱民主愈深化、愈近普選，選舉亂象就愈離譜，對國安威脅愈來愈大。對於有人稱《基本法》正文無提及國家安全，但他認為國安是天經地義，也是實行一國兩制的前提條件。

港區人大代表黃玉山發言指，選舉改制有急切和逼切，其中比例代表例令政團碎片化，極端激進分子持不太多選票便進入立法會，又指今次將立法會部分功能界別由個人票變為團體票，是配合香港多元化社會實際情況的一項安排。

前刑事檢控專員江樂士稱，中央保障香港的資本主義制度和五十年不變，香港人有責任保障國安。他批評香港過去被激進分子騎劫，議會不是為民生，而是破壞這座城市、逼使特首辭職。

江樂士續稱，香港《逃犯條例》有漏洞，令香港成為逃犯天堂，前年修例卻被不理智和激進分子反對，更將修例武器化，藉此分裂國家。江樂士讚揚，警察在前年修例風波中挽救了這座城市，當中沒有造成死亡，惟民主派在議會不但不感謝警察的專業，更要求外國中止對港警的訓練和武器供應，更在立法會要求削減警察撥款。

▼選舉修例草案重點▼

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陳茂波談經濟安全：有國家以制裁、以貨幣結算為武器 摧毀別國政權

財政司司長陳茂波以《經濟安全》為題主講，他緊接江樂士發表視像發言，惟發言一開始，現場逾半嘉賓離場。陳茂波指，過去數十年通過破壞別國經濟，擾亂其金融造成政權不穩、政治動盪，以推翻政權的例子層見不鮮，所謂制裁、以貨幣結算作為武器，無非是想用經濟和金融手段，迫使別國就範甚至摧毀政權，因此確保經濟領域安全是一場沒有硝煙的戰爭。

陳茂波又指，政府有多項措施維護金融體系安全運作，包括建立風險預警機制和監測體系，找風險苗頭，又指香港是國家一員，是連繫其他國家的主要門戶，若香港有國安風險，就會成為國家的缺口。陳茂波又指，政府要確保金融市場不會被利用作違反《國安法》的行動，包括阻止恐怖分子融資、打擊違反《國安法》資金活動。

金管局總裁余偉文稱，前年修例風波有針對銀行的暴力行為，影響銀行運作，及後疫情又是另一挑戰，但難能可貴的是銀行業交出很好的成績。他續稱，金管局須穩住四道防線，包括網絡安全、金融機構依法合規經營。余偉文又指，要防止損害金融穩定的謠言，前年有謠傳指香港將實施資本管制，又稱要衝擊聯匯，但金融局並無掉而輕心。他認為，要防住意識上的防線，要有底線思維，針對影響金融穩定和安全作出仔細評估。

余偉文指，《國安法》令香港回復社會安寧，修改選舉制度後，令香港有更大空間、更穩定的環境、更完備的制度，思考、謀劃和落實香港重新出發、長治久安的前路。