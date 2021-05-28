民建聯議員收可疑PayMe驗證碼短訊　已向金管局投訴　促市民注意

撰文： 彭焯煒 最後更新日期： 2021-05-28 17:23

民建聯立法會議員葛珮帆、陳恒鑌及劉國勳今（28日）表示，周日晚及周一收到可疑PayMe驗證碼短訊，及後已隨即向金管局作投訴，並會向警方報案，希望市民能慎防有關騙案。 葛珮帆呼籲，若市民收到類似的可疑短訊，切勿將有關驗證碼交給任何人，以免讓賊人有機可乘。她希望銀行能關注事件，認為是有組織的行為，並盡快就起底刑事化立法。

民建聯立法會議員葛珮帆、陳恒鑌及劉國勳今（28日）表示，周日晚及周一收到可疑PayMe驗證碼短訊，及後已隨即向金管局作投訴，並會向警方報案，希望市民能慎防有關騙案。（周禮希攝）

疑被盜用電話號碼申請PayMe

葛珮帆表示，周日晚約11時收到PayMe from HSBC的短訊，但她並沒有PayMe帳戶，她隨即致電滙豐銀行跟進，對方無法確認有關短訊是否由銀行發出，翌日亦無法聯絡相關職員，但要待今早才收到職員回覆，證實有關短訊是由PayMe發出，即有人盜用了她的電話號碼申請PayMe，銀行職員並向她致歉。

陳恒鑌指，在周一曾收到PayMe的短訊，及後有一名自稱是PayMe職員致電他，向他表示戶口有異動，但他並無PayMe戶口，對方未能與他核對職員資料，及後就掛線。今日他再收到另一電話，並能說出他的身份證號碼，對方亦未能核對正確的銀行戶口號碼。陳恒鑌呼籲市民若收到類似的可疑短訊，不要向任何人提供驗證碼，並促請警方要跟進事件。

劉國勳則表示，周日晚同樣約11時收到PayMe的驗證碼短訊，但他沒有PayMe帳戶，對此感到奇怪，他擔心會有市民誤墮陷阱，有金錢上損失。