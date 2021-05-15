現金回贈誘5大學生申請信用卡　取驗證碼透支6萬元　警拉21歲男子

撰文： 邵沛琳 陳浠文 最後更新日期： 2021-05-15 16:06

騙徒以現金回贈吸引大學生申請信用卡，事後卻拿取卡主的個人資料，5名女大學生最終遭現金透支失6萬元。警方指，早前5名女大學生透過朋友介紹認識到一名21歲男子，對方自稱信用卡公司推銷員，可以協助事主申請信用卡及獲得2千至3千元現金回贈。受害人不虞有詐申請，並交出身份證副本及信用卡驗證碼，事後受害人接獲銀行通知信用卡被透支約1萬至1.5萬元，合共損失約6萬元。騙徒事後消聲匿跡，受害人於是報警。至昨日（14日）警方拘捕該名男子，他報稱為金融從業員，警方指案件仍在調查中。

荃灣警區刑事總督察管泓珊今午（15日）交代案情指，案中5名女受害者（介乎19歲至21歲）都是大學生，合共損失約6萬元。5名女受害人於去年6月透過朋友介紹，認識到被捕男子。當時男子自稱是信用卡公司的推銷員，並指可以協助事主透過申請信用卡，以及獲得即時現金回贈。

荃灣警區刑事調查隊督察袁兆基指，當時受害者跟隨男子到相關的信用卡中心申請信用卡，她們完成申請後、即場獲發所屬的信用卡，男子將約2千至3千元的即時現金回贈，透過現金及轉帳方式交予受害人。之後，該名男子要求受害人提供身份證副本、由信用卡中心發出的驗證碼，交予他作紀錄之用，當時5名受害人根據指示交出。

受害者信用卡遭現金透支 騙徒及後失去聯絡

事後5名受害人接獲信用卡中心通知指，其戶口分別錄得港幣1萬至1.5萬元的現金透支，受害人立即聯絡男子了解情況。當時，涉案男子稱他會負責清還款項及指對方不用擔心，惟至今年4月尾她們與騙徒失去聯絡，於是報警求助。警方經深入調查後，昨日（14日）早上約10時於疑犯的馬鞍山寓所內拘捕一名21歲姓馮男子，罪名為涉嫌「以欺騙手段取得財產」，被捕男子已獲准保釋候查，須於6月中旬向警方報到。

警方經調查後，初步相信今次案件並非集團式騙案，相信被捕男子自行運作行騙。而被捕男子報稱為金融從業員，警方正了解疑犯是否該信用卡中心職員，以及騙款的資金流向。至於受害者的申請信用卡程序，與一般的申請手續沒有太大的分別，袁兆基指受害人普遍對流程不太熟悉或過往未曾申請信用卡。

警方指，搵快錢的陷阱千變萬化，今次案件騙徒以現金回贈利誘受害人申請信用卡，從而進一步騙取事主的個人資料。警方呼籲，市民加倍留意類似犯案手法，定期檢查信用卡賬單，並報告任何可疑交易。市民亦應該謹慎保護自己的個人資料，包括信用卡資料。任何人如觸犯香港法例第210章《盜竊罪條例》第17條「以欺騙手段取得財產」罪，最高刑罰為監禁10年。