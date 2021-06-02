新任外交部駐港特派員劉光源：香港問題是一場奪權與反奪權較量

撰文： 文維廣 最後更新日期： 2021-06-02 14:44

新任外交部駐港特派員公署特派員劉光源履新一周，他今日（2日）與部分香港及官方媒體見面時表示，工作重點是防範外部勢力干預香港事務，堅決維護國家主權、安全及發展利益。 劉光源認為，香港出現的問題實質是一場涉及「奪權與反奪權」、「顛覆與反顛覆」、「滲透與反滲透」的較量。

指國安法國際金融中心地位屬謬論

劉光源履新後首次見記者，指香港回歸以來，證明「一國兩制」是行得通、辦得到和得人心，但在2019年遇到挑戰，修例風波期間，外部勢力試圖藉涉港問題搞亂香港和內地，阻撓中華民族復興。

提到駐港公署未來工作重點， 劉光源指，包括更加有力反對外部干預，堅決維護國家主權、安全及發展利益；更加有力服務特區發展，調動外交資源，全力支持特區擴大對外交往及合作；更加有力維護香港同胞海外合法權益。

對於有評論指國安法及修改選舉制度，影響本港國際金融中心地位，劉光源批評是謬論，強調過去一年，香港非但無出現大規模資金流出跡象，銀行體系結餘反而升至近4年高位，股票市場交易活躍，新股集資額屢創新高，充份反映國際商界依然看好香港，本港國際金融中心地位十分穩固，相信國際商界一定會作出符合自身利益的正確選擇。