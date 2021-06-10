歐盟譴責選舉改制　港府：以人權、民主作藉口打擊中國　做法虛偽

撰文： 羅家晴 最後更新日期： 2021-06-10 20:12

歐盟昨（9日）發聲明譴責北京修改香港修改選舉制度，並將考慮派遣高級代表團赴港視察。特區政府今晚（10日）發聲明表示，堅決反對歐盟對完善選舉制度所作的誤導性言論和別有用心的意圖。 政府強調，完善選舉制度是及時和必須，「反中亂港勢力在立法會製造混亂、癱瘓特區政府運作，甚至勾結外部勢力損害香港的安全和利益，沒有一個國家或政府會對上述危害視而不見。」 政府發言人又指，歐盟以人權、民主和自治為藉口，藉香港問題製造事端打擊中國，做法虛偽。

政府發言人指，歐盟以人權、民主和自治為藉口，藉香港問題製造事端打擊中國，做法虛偽。（資料圖片）

政府發言人稱，中央從國家層面完善選舉制度，目的為堵塞現行制度的漏洞和缺陷，構建符合香港實際情況、與「一國兩制」實踐要求相適應和具有香港特色的民主制度，讓香港可重回正軌、撥亂反正。對於被指「一國兩制」遭削弱，發言人稱絕不同意，反指「一國兩制」確保香港長期繁榮及穩定的最佳制度安排，沒人比中央更堅定履行「一國兩制」。

發言人表示，「一國兩制」的實施是以《憲法》和《基本法》為法律依據，而非《中英聯合聲明》，聲明關於對香港的基本方針政策屬中方單方面的政策宣示，並非中方對英方的承諾，更不是國際義務。發言人認為，「港區國安法」實施後香港社會恢復穩定，國家安全得到保障，人權和自由亦受《基本法》保障。

至於歐盟批評拘捕民主派人士的指控，發言人稱執法部門是根據證據，依照法律和有關人士的行為採取執法行動，強調與政治立場、背景或職業無關。發言人指，若指某些政治背景的人可以凌駕法律，實屬有違法治，「國際社會應正視這事實，停止干預屬於中國內政的香港事務。」

歐盟昨（9日）發聲明譴責北京修改香港修改選舉制度，並將考慮派遣高級代表團赴港視察。（資料圖片）

歐盟批改港選舉制度破壞一國兩制 違反《中英聯合聲明》的國際承諾

歐盟昨發聲明稱，中央更改選舉制度不符《基本法》的承諾，再一次破壞「一國兩制」原則，與《基本法》的承諾背道而馳，同時違反中國在《中英聯合聲明》的國際承諾，對歐盟的合理期期望和利益造成負面影響。

歐盟促請中國按照國際承諾和法律義務行事，尊重香港的高度自治、權利和自由，停止針對捍衛權利、自由及民主價值人士。歐盟強調，將加強回應香港的情況，特別是增加對公民社會和傳媒的支持、推動言論自由、促進港人流動，以及確保觀察對民主派人士的審訊等，並考慮派遣高層官員到香港。