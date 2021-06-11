民建聯「賢路」今起甄選人才　正副主席全參選

撰文： 周皓宜 最後更新日期： 2021-06-11 19:09

民建聯推行「賢路」人才甄選計劃，今（11日）起一連三日進行甄選，選出具備政治才能及品德的治政人才加入該黨人才庫，用以參選立法會、加入政府問責團隊等。 參加者必須為民建聯會員，需要通過四關考核，包括通識問答、辯論及政策倡議面試等。民建聯副主席、立法會議員張國鈞表示，該黨正副主席及大部分立法會議員已參加「賢路」計劃，希望以身作則，鼓勵其他黨員參與。 他指，「賢路」計劃及該黨的人才庫將會是「精兵制」，成功通過者不會太多，務求人力庫內的黨友均具備出任不同職位的能力。他強調，計劃並非為立法會選舉而設，而是為了培育更多治政人才。

張國鈞指，「賢路」計劃及人才庫屬「精兵制」，「希望入得人才庫，擔任咩角色都fit嘅。」（周皓宜攝）

張國鈞指，完善選舉制度後，香港政治制度出現重大變化，議會與不同政府機關的關係改善，從政者可認真議政參政，民建聯希望尋找更多治政人才，因此推出一系列的治政人才計劃，首先有吸納人才的「政道」治政理念研習課程，接着推行「賢路」計劃甄選人才，其後建立人才庫，最後輸出治政人才，包括加入政府、擔任公職等。

他說，會從四個方面評核參加者，分別是政治才能，即判斷力、執行力；政治品德，即忠誠、廉潔、有擔當；業務品德，即誠實、盡責、顧全大局；以及業務職涵，即過往的貢獻、親和力及團隊精神。

▼民建聯早前舉辦政道課程開學禮▼

參加者須「過四關」 人才庫行「精兵制」

民建聯秘書長王舜義指，今晚起將進行甄選程序，參加者須進行政策倡議面試、辯論環節、看圖3分鐘演說及回答通識題，由他和多名會務顧問作評核，過桯避免利益衝突，「睇政策倡議連名都唔知，純粹睇內容。」

張國鈞稱，「賢路」計劃及人才庫屬「精兵制」，「希望入得人才庫，擔任咩角色都fit嘅。」他說，該黨正副主席以及大部分立法會議員均已報名參與「賢路」計劃，但強調「賢路」計劃與立法會選舉無關，只是希望成立恆常機制，供該黨在有需要時可從人才庫挑選人才，未來參選立法會的人選仍須由執委會決定。

他預料，下周將完成「賢路」甄選人才的程序，民建聯其後會為加入人才庫的黨員提供培訓，包括邀請黨內熟悉香港及各地政治的人士作分享。