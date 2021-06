採訪手記｜風雨下出獄　周庭面容消瘦　傳媒拔足狂奔拍攝爆混亂

撰文: 潘希橋 最後更新日期: 2021-06-12 13:45

涉包圍警總案被判囚、闊別公眾近半年的周庭,今日(12日)在狂風大雨下出獄,早上離開大欖女懲教所。精通日語的周庭在日本頗受歡迎,現場不乏日媒及其他外媒,結果周庭在大批記者包圍下,未作任何發言,登上友人的私家車離開。 記者現場所見,周庭臉容消瘦、略顯憔悴,沒太多表情。

+ 4 + 4 + 4

記者狂奔衝前拍攝 支持者喊加油

周庭今早刑滿出獄,早上7時多陸續有媒體在大欖懲教所守候,亦有10多名市民到場聲援。一號風球早上仍生效,雨勢從清晨一直持續並加大,現場記者即使帶備雨傘亦成「落湯雞」。

據現場懲教署職員指,懲教署會安排專車接載她離開懲教所,在附近路口讓對方下車,一眾傳媒原本已設定「咪兜」,等候周庭「扑咪」,至早上近10時,接載周庭的車輛終於出現,但卻停在離傳媒區離開50至60米,一眾記者隨即拔足狂奔,衝前拍攝;有支持者激動高呼「周庭加油」,場面相當混亂。

仍涉國安法案件

久沒露面的周庭步下囚車,以白T恤、粉紅色長裙示人,衣服上面印有「You are doing so great」字樣。她步下囚車時戴上黑框眼鏡,身形略顯消瘦,離開時未有發言,只是停頓片刻讓傳媒拍照。

周庭出獄後,身上仍然有一宗違反國安法案件,警方在去年8月拘捕壹傳媒創辦人黎智英及周庭等近10人,其中周庭被指涉嫌「勾結外國或境外勢力危害國家安全罪」,其後獲准保釋並交出所有旅行證件及禁止出境。

+ 13 + 13 + 13