梁愛詩：一國兩制具生命力　證明資本、社會主義經濟可並存

撰文： 周皓宜 最後更新日期： 2021-06-12 13:35

今年是中國共產黨建黨100周年，中聯辦、駐港國安公署等4個中央駐港機構今（12日）在港舉辦「中國共產黨與一國兩制」主題論壇。 基本法委員會前副主任、前律政司司長梁愛詩在會上表示，「一國兩制」具有生命力，除解決港澳回歸問題外，亦證明了資本主義經濟及社會主義經濟並非只有對立，而是可以共存、互惠互補。

梁愛詩指，2019年反修例動亂後五個月內，中央已制訂完善「一國兩制」的政策，完善選舉制度以落實愛國者治港，使「一國兩制」重回正軌，強調「一國兩制」的概念是有生命力的，期望看見她茁壯成長。

她稱，「一國兩制」除解決港澳回歸問題外，亦引起不同經濟體系的反思，「資本主義經濟及社會主義經濟是否只有對立，不能共存？」她認為，兩種經濟制度可以共存，在同一市場內互惠互補。

▼中國共產黨與一國兩制論壇▼

劉兆佳：港出現多場動亂 中央介入具必要性

全國港澳研究會副會長劉兆佳指，許多年來，香港發生多場由反中亂港勢力策動、香港自身欠缺能力平息的大型嚴重動亂，包括佔領中環及反修例暴亂，這些動亂充分顯示中央介入的必要性。

他說，「一國兩制」具有頑強生命力，能自我修正，中央的全面管制權和特區的高度自治權有機結合，足以妥善處理「一國兩制」中出現的新問題，有時只需要調整細節，進行「微創手術」便可以撥亂反正。

他稱，中央由去年起制訂《國安法》、完善選舉制度，實現香港由亂至治，加上推動粵港澳大灣區發展，為飽受打擊的香港經濟帶來及時雨。

陳勇：國家繁榮富強為香港提供堅強後盾

港區人大代表、民建聯副主席陳勇表示，回歸20多年來，特區以法實行高度自治，看到香港居民的基本權利和自由得以充分保障，民主政治穩步推進，經濟保持平穩增長，香港法治和自由指數長期位居世界前列。

他指，國家的繁榮富強為香港落實一國兩制提供最堅強的後盾，中央政府全力支持香港培育新優勢，包括發展離岸人民幣中心、投入一帶一路建設等。