黃梓謙倡制訂文化發展藍圖：豐富自身內涵，助力國家外宣

撰文： 馮希城 最後更新日期： 2021-06-17 17:30

全國港澳研究會理事黃梓謙在「01開講」撰文，指出中西交匯的香港極具文化產業發展潛力，唯回歸以來並未加以發掘。他認為「文化就是力量」，香港理應配合國家《十四五規劃》推動文化事業，既豐富自身內涵，又提升國家軟實力，而當務之急就是制訂文化政策藍圖，例如成立文化、體育及旅遊局，將文化藝術設為中小學必修科，做到全港十八區「區區有藝術」，推動文化藝術消費市場，成為粵港澳大灣區文化核心，發展中西文化藝術交流平台。

全國港澳研究會理事黃梓謙在「01開講」撰文，提倡香港配合國家《十四五規劃》推動文化事業，既豐富自身內涵，又提升國家軟實力。（黃梓謙提供）

制訂文化政策藍圖 成立文化、體育及旅遊局



前特首梁振英曾於2012年倡設「文化局」，最後因「拉布」無疾而終。黃梓謙之所以再提倡，是認為香港已經進入「由亂及治」的新階段，理應著力提升每個政策領域的治理效能，而向來被忽略的文化產業更應成為施政重點。他寄望當局成立一個「更貼近國家相關政府機構職能」的文化、體育及旅遊局，並且任命具有文化素養、全球視野及行業知識的管治團隊，塑造香港成為「以文塑旅、以旅彰文」的模範中西文化旅遊之都。

事實上，特區政府近年開始以「西九文化區」作為文化政策重點，希望建立香港文化生態。但黃梓謙指出，特區政府並未就此制訂一套清晰的文化產業發展願景、目標、策略、方向及行動綱領。他建議當局參考國家《十四五規劃》及《粵港澳大灣區文化和旅遊發展規劃》的指導思想，促進香港劇院、博物館、美術館、公共圖書館等與其他大灣區城市文化服務機構的深度合作，推動整個文化區成為大灣區內文化核心。

特區政府近年開始以「西九文化區」作為文化政策重點，希望建立香港文化生態，但當局並未就此制定清晰目標和行動綱領。（資料圖片）

增設文化藝術必修科 做好中西文化交流平台



不過，香港不時被諷刺為「文化沙漠」，港人亦被批評缺乏藝術鑑賞能力。黃梓謙則呼籲，港府必須從教育著手加強港人的文化知識和需求，例如將文化藝術設為中小學必修科，並在高等院校增設粵港澳大灣區文化研究學士及碩士課程，推動區內文化培育和交流。除此，當局還應在十八區開設不同主題的文創區，資助年輕藝術家進駐創作，做到「區區有藝術」，營造公共藝術氛圍。另外，他亦看好香港的藝術拍賣市場，相信只要完善文化產業鏈，市場佔有率有望成為世界第一。

國家主席習近平自2013年上任以來不時強調「講好中國故事」，黃梓謙亦認為「一國兩制」之下的香港，在國家對外宣傳方面大有可為。他建議港府每年牽頭舉辦「中國香港國際文化高峰會」，將國內外文化藝術精英聚集西九文化區，促成全球中西文化多層次對話，讓世界更加立體而全面地認識中國傳統文化。他又以國內外炙手可熱的80後北京雕塑家任哲為例，說明中西合璧的文化產品正在引領世界潮流，而任哲的作品《雲端》亦正豎立於中環交易廣場成為一道獨特風景，相信香港極具潛力成為中西文化交流平台。

黃梓謙全文：制定文化政策藍圖 成立文化、體育及旅遊局