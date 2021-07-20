港台禁用「台灣總統」、「中華民國」等字眼　改稱「地區領導人」

港台早前被投訴在新聞節目中以「總統」稱呼蔡英文，通訊局調查後裁定投訴理據不足，工聯會議員陸頌雄日前在立法會提出書面質詢，質疑港台報道將蔡英文稱為「總統」違反「一個中國」原則。商務及經濟發展局局長邱騰華回應時僅稱，港台恪守《港台約章》，新聞部的用字規範會繼續嚴格恪守相關原則。

港台今日（20日）向員工發內部通告，指港台作為公營廣播機構及政府部門，處理與台灣有關的新聞及節目時，必須非常小心使用字眼，舉例指「中華民國」、「國立」、「行政院」等屬不恰當的命名（inappropriate nomenclature），不可使用，在任何情況下亦不應視台灣為主權國家。



以「台灣當局」取代「台灣政府」

港台通告提到，台灣是中國的一部分，台灣的最高級領導人應被稱為「台灣地區／當局領導人」，而非「台灣總統」，又指應避免使用「台灣政府」字眼，應以「台灣當局」取代。



至於「行政院」，通知指應以更準確的「台灣行政機構」、「台灣地區行政管理機構」取代，以符合「一中」原則，符合台灣作為中國一部分。通告指，港台應小心地正規化、標準化有關字眼使用，所有港台員工均須注意。通告由廣播處長李百全發出，副處長馮建業代行。

港台就處理台灣新聞的使用字眼指引



台灣總統—＞台灣地區／當局領導人

台灣政府—>台灣當局

行政院—>台灣行政機構、台灣地區行政管理機構



不能使用字眼：中華民國、國立、行政院



工聯會陸頌雄日前質疑港台報道將蔡英文稱為「總統」，違反「一個中國」原則。（張浩維攝）

港台：恪守「一中」原則

港台發言人表示，香港與台灣同屬一個中國，特區政府一直按照《基本法》、「一個中國」原則及中央政府處理香港涉台問題的基本原則和政策（「錢七條」）處理涉台事務。

發言人表示，《香港電台約章》清楚訂明港台的公共目的及使命，當中包括提供準確而持平的新聞報道、資訊、觀點及分析；增加市民對「一國兩制」的認識；以及提供讓市民了解社會和國家的節目，培養市民對公民及國民身份的認同感。



港台既為香港的公共廣播機構，也是政府部門。港台的節目及資訊對台灣及有關機構或組織的描述及用字規範，必須嚴格恪守上述原則。