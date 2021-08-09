建黨百年｜林鄭：央視製作水平首屈一指　港台將播放更多內地節目

行政長官林鄭月娥今日（9日）出席活動期間表示，媒體在社會中擔當重要角色，除了提供資訊和娛樂外，還可凝聚人心，又指港台作為公營廣播機構，有責任培養國民身份認同感。



林鄭今日聯同多名主要問責官員、中聯辦及國安公署等官員，出席中央廣播電視總台慶祝建黨百年節目的啟動儀式。她致辭期間提到，特區政府今年特別購入東京奧運轉播權，讓全港市民免費收看，為國家隊和香港運動員打氣。對於港隊交出亮麗成績，歷史性取得6面獎牌，她指所有運動員都全力拼搏，令其身為港人感到自豪，亦以身為中國人為傲。

林鄭又指，香港是中國不可分離的部分，過去兩年香港面對前所未有的挑戰，出現危害國家安全風險，中央始終依照憲法和《基本法》辦事，為香港解決問題，包括制訂《港區國安法》，及時讓香港由亂轉治；「完善選舉制度」確保「愛國者治港」，堅守「一國兩制」初心，關心港人福祉。

今年是中國共產黨百年華誕，林鄭提到，個人收看了很多央視特備節目，相信連串活動及節目會加深大家對中共的認識，大讚央視製作的節目水平首屈一指。她特別提到，港台作為公營廣播機構，有責任全面落實港台《約章》的公共目的及使命，包括提供讓市民了解社會和國家的節目，培養國民身份認同感，這次央視播放的建黨節目，港台積極配合播放，亦會與央視建立長期合作夥伴關係，讓更多合適的內地節目在港台播放，幫助港人認識中華文化和國家發展。

王松苗：深化市民國民身份認同是重大目標

中聯辦秘書長王松苗表示，香港是中國的香港，共產黨是中國的執政黨，作為一位國民，如果對自己國家和國家的執政黨歷史都沒有全面準確了解，就不能形成國家觀念和愛國情懷，香港不能不認識自己國家和執政黨。在中央主導下，香港已經開啟由亂轉治的重大轉折，深化香港市民，特別是年青一代對國家的認知和國民身份認同，是長遠重大目標。

王松苗說，這次央視將慶祝建黨百年的一系列節目在香港展映，相信一定能夠進一步激發香港同胞對國家的歸屬感，對中國共產黨的認同感，以及身為中國人的自豪感。