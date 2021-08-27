徐英偉：粵港澳合辦全運會意義重大　承諾爭辦單車等強項賽事

國務院同意香港、澳門和廣東省共同承辦2025年第十五屆全運會，民政事務局局長徐英偉今（27日）表示，承辦全運會對香港的意義重大，認為有助香港未來體育發展更普及化、精英化和盛事化。

徐英偉又指，感謝中央對香港的支持，他認為中央對香港的定位、發展和專業配套有信心，反映香港在國家發展中具重要地位，強調將與其他兩地政府研究，辦好全運會。



國務院同意香港、澳門和廣東省共同承辦2025年第十五屆全運會。（資料圖片/李澤彤攝）

徐英偉稱香港是體育盛事之都，有啟德體育園、單車館等設施，適合舉辦不同類型的體育活動。他提及香港期望可爭取部分強項如單車等運動，作為全運會的舉辦場地，強調未來會與廣東省和澳門兩地政府商討，將全運會辦得有聲有色。

▼上屆全運會，港隊奪佳績▼



國務院准粵港澳合辦全運會 三地須自籌經費

國務院辦公廳昨（26日）致函國家體育總局、財政部和國務院港澳辦，指接獲香港、澳門和廣東省三地政府承辦第15屆全運會的請示後，決定批准有關申請，但列明下屆全運會的經費主要由三地政府自行籌備，中央只會給予一筆過定額資助。

行政長官林鄭月娥昨晚指，粵港澳三地聯合舉辦全運會意義重大，形容是繼港隊在東京奧運取得歷史性佳績後，另一項提振香港體育發展重大舉措，她代表香港感謝中央政府的信任和支持。