議員質疑外聘顧問成風為「卸鑊」　許正宇：政府終須問責

港府斥資570萬美元（約4,446萬港元）委聘國際公關公司「Consulum FZ LLC」，提供「香港重新出發」公關服務，向海外市場推廣香港形象，被質疑合約價格過高。建制派議員謝偉俊今（8日）在立法會提出有關政府聘用顧問的口頭質詢，要求當局交代聘用顧問的指引及釐定顧問費水平的方法等。

財經事務及庫務局局長許正宇表示，政府聘用顧問服務時須按照指引，技術評分佔整體評分約6至7成，價錢評分則佔3成至4成，超過1,000萬元的顧問服務須由相關顧問公司遴選委員會同意及批准，形容安排有規有矩。

工聯會黃國健稱，有行內人指出政府聘用顧問是為了「卸鑊」，許正宇強調政府的責任無法推卸，不存在政府「卸膊」的情況。



謝偉俊斥外聘顧問成亂象 許正宇：有嚴謹遴選機制

謝偉俊指出，有市民關注政府多年來為宣傳香港、推展工務工程等目的斥巨資聘用顧問的做法，例如在2001及2010年，未經廣泛諮詢下斥資共3,000萬元設計及推廣「飛龍」圖案標誌以宣傳「香港品牌」；以及去年12月，獲撥款5億5千萬元進行中部水域人工島相關顧問研究，又引述有資深工程師形容有關情況是「顧問治港亂象」。

許正宇指，在政府內部不具備、或時間緊迫不適合聘請相關專才的情況下，政府可聘請顧問公司提供服務，而聘用顧問有嚴謹遴選和評分準則，300萬元以下的顧問服務由採購部門自行審批；300萬元至1,000萬元的服務由管制人員擔任主席的部門顧問公司遴選委員會審批；1,000萬元以上的則由庫務科常任秘書長擔任主席的中央顧問公司遴選委員會處理。

民政事務局副局長陳積志表示，過去5年，新聞處只批出一個涉及宣傳香港的顧問服務，顧問工作已完成，但受疫情影響，相關宣傳仍未開始，市民稍後便可了解到相關工作和效果。

許正宇：聘用顧問非「卸膊」

黃國健批評政府的回應「答非所問」、逃避問題，又稱有行內人指出政府經常委聘顧問公司是為了「卸鑊」，質問當局是否有相關情況。許正宇說，政府部門聘用顧問服務時須按照指引，安排有規有矩，強調政府無法推卸責任，需要問責，不存在「卸膊」的情況。

民建聯劉國勳提到，政府部門很多時候依賴顧問工作，當工程出現問題，卻由政府部門全數承擔責任，監工顧問毋須負責，又指有能力承接政府項目的顧問公司為數不多，政府的選擇少，往往由大型公司中標。

發展局副局長廖振新稱，顧問合約清楚列明顧問公司的職責，倘顧問公司未能履行，政府可作出追討，過往亦曾有顧問公司須向政府作出賠償的前例。他說，政府挑選顧問公司時以公開、公平為原則，沒有偏頗任何公司，不過近年很多大型且複雜的工程項目，大型且具經驗的公司意見較為獨到，而由於大型項目需要大量人手，中標公司一般會夥拍其他公司完成項目，讓不同公司也有機會參與其中。