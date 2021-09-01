政府4千萬聘公關外宣　建制促審計跟進　麥美娟：外國月特別圓？

為了重建反修例運動後本港的國際形象，去年6月，政府向全球策略及傳訊顧問公司Consulum FZ LLC（Consulum），就「香港重新出發」的主題批出一份公關服務合約，合約價值約為640萬美元，最終付款額約為570萬美元。當時已因聘用跨國公關公司及金額龐大惹來爭議。

民政事務局署理局長陳積志今天（1日）指，政府對顧問公司的成品感滿意，認為價格合理，又指顧問公司經測試後得出核心訊息，指香港是全球唯一提供安全、充滿活力的營商城市及擁有大都會的生活模式，兼且直通內地市場，政府將利用此訊息加強宣傳，進一步鞏固香港作為亞洲最佳工作、生活和投資城市的形象。

工聯會立法會議員麥美娟直斥：「外國月亮係咪特別圓」，「唔使幾千萬我都可以講到俾你聽呢啲訊息…...政府唔使呢四千萬就唔知我哋嘅核心價值係乜？」經民聯立法會議員、政府帳目委員會主席石禮謙促政府將有關項目，交由審計署署長審視，「睇下係咪真係值得（四千萬元）。」



民政事務局副局長陳積志（羅君豪攝）

民政局：最終支付570萬美元

陳積志回答麥美娟的口頭質詢時稱，本港社會和經濟受修例風波和疫情衝擊，為了讓香港重新與世界接軌，決定聘請具國際市場推廣等能力和領域的顧問公司，制定針對海外市場的宣傳策略，強調有關工作並非內部調配人手便可完成。陳積志指，顧問公司提供本地和國際基線等研究，公關合約為期一年，顧問公司在不收取額外費用下，延長合約一個月，又指政府在合約期內調整策略，故此顧問公司毋須提供監察和評估宣傳計劃效果的服務，政府因而減少支付73萬美元，即最終向顧問公司支付570萬美元。

陳積志指，顧問公司經測試後得出核心訊息，指香港是全球唯一一個提供安全、充滿活力的營商城市及擁有大都會的生活模式，兼且直通內地市場，政府將利用此上述訊息加強宣傳，進一步鞏固香港作為亞洲最佳工作、生活和投資城市的形象，認為有關訊息為為明年的「香港重新出發」計劃訂下基礎。

石禮謙認同麥美娟的講法，促政府將有關項目交審計署署長審視，「睇下係咪真係值得（四千萬元）。」（盧翊銘攝）

馬逢國指須加強內地宣傳

麥美娟直斥：「外國月亮係咪特別圓？」指顧問公司所得到的訊息和結論，根本毋須花四千萬元便可知悉，「政府唔使呢四千萬就唔知我哋嘅核心價值係乜？唔使四千萬就唔知香港係開拓香港同亞洲市場嘅跳板？係咪唔使四千萬就唔知香港係宜居城市？」陳積志回應稱，政府共收到7份標書，其中只有1份是來自香港公司，另外6間公司在香港設辦事處，故「好難講係咪海外公司」。

石禮謙認同麥美娟的講法，促政府將有關項目交由審計署署長審視，「睇下係咪真係值得（四千萬元）。」陳積志強調，顧問公司須進行大量工作，其中基線研究參考十四個來自不同洲份國家個案，共透過11,500份網上問卷，了解14個國家對香港有認識的商人、學者、資深傳媒人對香港的看法，同時在14個國家共進行200多次一對一詳細談話訪問，其後將有關訪談內容分析，並為「香港重新出發」制定宣傳策略、宣傳品等。

體育、演藝、文化及出版界議員馬逢國稱，同意有需要向海外推廣本港，加強本港的國際城市形象，但同時須關心內地同胞和市民對香港的印象，因很多內地人2019年後對香港有負面看法，他問到港府的對外宣傳計劃是否針對內地的宣傳工作。民建聯主席李慧琼稱，在大國博奕的年代，香港有需要講好「香港故事」、「中國故事」、「一國兩制故事」，但至於是否需要聘請顧問公司，做法值得質疑，強調市民非常緊張公帑運作，他問政府會否檢視聘請顧問公司的做法。陳積志回應指，港府有針對內地的宣傳工作，駐內地城市辦公室亦有著手推廣香港。