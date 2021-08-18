政府花4,446萬聘公關研究　「香港重新出發」宣傳計劃明年推出

政府新聞處於去年6月批出價值為6,289,215美元（約4,900萬港元）的合約予公關公司「Consulum FZ LLC」，提供「香港重新出發」公關服務，向海外市場推廣香港形象，合約於今年7月30日屆滿。

民政事務局局長徐英偉今日（18日）於回覆立法會議員葉劉淑儀書面質詢期間，提到相關公司進行了本地及國際基線研究，幫助政府加深了解主要市場對香港的觀感，並助政府擬定「香港重新出發」的宣傳推廣計劃基礎，計劃暫定於明年推出。由於工作內容有所調整，故最終花費降至約570萬美元（約4,446萬港元）。



民政事務局局長徐英偉。（羅君豪攝）

將分階段推動計劃 取決於全球疫情和商業活動復蘇

徐英偉指出，承辦商的研究發現，選定的目標市場對有關香港的正面訊息接受程度各異。對於「香港品牌」宣傳計劃所推廣的香港特質，例如國際都會、多元共融、活力澎湃及連接全球等，市場反應良好；與亞洲其他競爭城市相比，香港擁有獨特的優勢。香港是亞洲地區內唯一一個具備三項重要特質的城市：連接中國內地及亞洲市場、提供完善可靠和便利的營商平台，及大都會生活模式。

承辦商其後按照合約要求，制定和提交傳訊策略、分階段實行的計劃與訊息、市場推廣和廣告宣傳策略，以及廣告宣傳品，並已就宣傳訊息進行測試，確認有助改善受眾對香港的觀感。經測試的核心訊息是：「香港是全球唯一一個城市，既提供安全及充滿活力的營商環境、又具備大都會的多姿多采生活模式，且能直通內地市場」，及四個副訊息：「香港是一個安全及蓬勃發展中的市場，極具潛力」、「香港是開拓內地及亞洲市場的理想跳板」、「香港在創新、創意及企業精神上享負盛名」及「國際大都會和多元文化的特質令香港成為一個宜居城市」。

徐英偉指，政府會分階段推行相關宣傳計劃，今年稍後時間會採用上述的廣告和宣傳訊息，在海外展開宣傳，以期加強外商在港營商的信心，進一步鞏固香港作為亞洲最佳生活、工作及投資城市的形象，並為暫定於明年推出的「香港重新出發」宣傳推廣計劃奠定基礎。至於宣傳計劃的實際推出時間、涵蓋範圍和規模，徐英偉表示很大程度取決於全球疫情和商業活動的復蘇情況，新聞處現階段沒有計劃聘用新的公關顧問服務。

基於「策略調整」未有續約

至於合約花費，徐英偉指原定須花費約640萬美元，但由於政府在合約期內調整了宣傳策略和計劃的推出時間，承辦商無需按照合約原定的要求提供監察和評估宣傳計劃效果的服務，政府因而減少支付約73萬美元，最終向承辦商繳付的總合約金額為約570萬美元（約4,446萬港元），由於涉及商業敏感資料，故未能列出分項價目。

較早前有傳媒報道指，有關合約原定於今年6月23日屆滿後延長，然而由於「策略調整」，導致承辦商未能提供監察和評估宣傳計劃效果。最終合約亦未有延長。

Consulum是一間國際公關公司，其近年工作最大的爭議，是於2018年沙特阿拉伯王室涉嫌肢解《華盛頓郵報》異見記者卡舒吉過後，為王室「洗白」形象。