公安部長趙克志：切實履行涉港工作　加強破解深層次矛盾研究謀劃

公安部昨天（26日）召開黨委（擴大）會議，國務委員、公安部部長趙克志表示，要切實履行好公安機關承擔的各項涉港工作職責任務，繼續全力支持香港警隊依法履職和嚴正執法，堅決維護國家安全、主權、發展利益，堅決維護香港社會大局穩定，努力為確保香港長期繁榮穩定和「一國兩制」行穩致遠作出更大貢獻。

身兼中央港澳工作領導小組副組長的趙克志指，要全面準確落實「一國兩制」、「港人治港」、高度自治方針，落實中央對港全面管治權，加強破解深層次矛盾問題的研究謀劃，不斷提升公安機關涉港工作能力水平。



稱依法追究黎智英等反中亂港骨幹份子

會議指，2019年香港修例風波發生以來，造成香港回歸以來最嚴峻的局勢，中央始終堅定支持特區政府和香港警方止暴制亂、恢復秩序，以習近平為核心的黨中央審時度勢，果斷決策，決定成立中央港澳工作領導小組，作出一系列重大戰略部署，包括頒布香港國安法、完善選舉制度法律，隨着國家「十四五」規劃的實施和粵港澳大灣區戰略的加速推進，「愛國者治港」原則必將得到更加嚴格的落實，香港必將在由亂轉治後由治及興。

會議指，面對新形勢新任務，公安機關要繼續全力支持香港政府和紀律部隊全力維護香港社會大局穩定、依法打擊港獨激進勢力、依法追究黎智英等反中亂港骨幹份子的犯罪行為，不斷鞏固香港局勢由亂及治的良好態勢。

2019年7月1日，反修例示威者衝擊立法會。（羅君豪攝／資料圖片）

會議又指，要增強憂患意識，嚴密防範和打擊境內外敵對勢力的各種搗亂破壞顛覆滲透活動，堅決斬斷境內外敵對勢力危害國家安全的黑手，堅決粉碎港版顏色革命的圖謀，堅決維護國家主權、安全、發展利益。