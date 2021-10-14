高官大會堂悼二戰為港捐軀人士　聶德權重陽前赴浩園悼同僚

今日（14日）為重陽節，署理行政長官李家超在香港大會堂紀念花園出席紀念儀式，悼念1941至45年間為保衞香港而捐軀的人、並致獻花圈。出席的還包括全國政協副主席梁振英、中聯辦副主任羅永綱、終審法院首席法官張舉能、立法會主席梁君彥及行政會議召集人陳智思等。



公務員事務局局長聶德權日前，則到浩園悼念73位因公殉職的同僚，並了解殉職修樹女工曾賽茹，以及殉職水警林婉儀稍後安葬的墓位。聶德權其後再到景仰園，為馬尼人質事件中的死者獻花致意。



曾賽茹修樹期間升降台急墜殉職

55歲康文署樹木組技工曾賽茹，今年8月與另一名技工在西環水街及德輔道西交界路段登上升降台修剪樹木，期間吊臂懷疑機件故障折斷，兩人從升降台急墜，曾賽茹昏迷送院後不治，將在浩園安葬。曾賽茹早兩日設靈，財政司司長陳茂波、公務員事務局局長聶德權、康文署署理署長李碧茜等高官均到場致意。

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林婉儀下月2日舉行最高榮譽喪禮

水警高級督察林婉儀上月追截懷疑走私快艇，期間墮海殉職。內地公安其後拘捕兩名內地男子，涉當日高速駕駛快艇，撞擊水警小艇後逃回內地。據悉，林婉儀將於下月2日在紅磡世界殯儀館舉行最高榮譽喪禮，遺體同樣會於浩園安葬。