林鄭：政府日後施政也會「講得咁白」　否則難保一國兩制行穩致遠

特首林鄭月娥本月初發表任內最後一份《施政報告》，她今（20日）在港台節目《盤點政策》中表示，這次在較平靜的環境下作《施政報告》的解說工作，不過她稱有意見聚焦執行力方面，亦有意見聚焦財政能否負擔，她強調未來將會朝這兩大方向多做解說。
林鄭又指，特區政府日後在施政方面都會「講得咁白」，否則難確保「一國兩制」行穩致遠，或者避免不會走歪路。
林鄭在訪問中稱，日後的政府都要「是其是，非其非」，特別是在「大是大非」上，應該要告訴市民，中央對特區政府有全面管治權，但中央同時尊重特區政府有高度自治權，她認為兩者應該要「有機結合」，令香港在經濟、民生上可以做得更好。
林鄭亦稱，香港的國際優勢不但仍然存在，更是增加確定性。她舉例指，「北都都會區」已經超越地域空間，日後若有口岸優化，「一地兩檢會係基本盤」。她又表示，若立法會或社會抗拒中央的環境沒有太大改變，政府就這樣提出多項跨境項目，相信這份《施政報告》的迴響肯定會被高度抹黑。
自《港區國安法》落實執行後，林鄭指香港在國際上的聲譽受到損害，因為不少外國政客、組織、外部勢力及西方傳媒「放大咗係《國安法》之下好正路嘅執法」，將此等同為壓制人權及自由等，強調政府會在這方面多做解說工作。
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