林鄭擬收回數百公頃魚塘保育　學者：由政府作整體規劃是好事

《施政報告》提出北部都會區發展策略，特首林鄭月娥近日表示擬引用《收回土地條例》收回數百公頃魚塘濕地。城大建築科技學部高級講師、城規會委員潘永祥今早（19日）於港台節目表示，不少魚塘荒廢，不發展並非等同保育，若魚塘處理不當會引致雜草叢生，又出現蚊患，因此由政府收回再作整體規劃保育有其好處。



潘永祥：不少魚塘荒廢現蚊患 影響生態及居民

潘永祥表示，過往魚塘都較少發展，但不發展並不得等同保育，因要視乎擁有人如何處理，而不少魚塘已經荒廢，結果雜草叢生，又出現蚊患，影響鄰近生態及居民，認為政府收回作整體規劃及保育屬好事。

《施政報告》提出北部都會區發展策略，當中設三個濕地保育公園，涉南生圍及蠔殼圍等魚塘地帶。（資料圖片）

只為發展欠缺保育 料難獲城規會通過

有意見認為，政府有關做法是「保育為名，發展為實」，潘永祥認為，如要改變原有規劃用途，需有公聽會並提出理據，之後再由城規會決定，假如只為發展欠缺保育，相信難以通過。

長春社促多角度多方案考慮保育 不能只有一兩個方案

出席同一節目的長春社公共事務經理吳希文認同政府主動承擔保育責任，贊同以收地形式保育，但他認為，政府應交代更多細節，並要多角度、多方案地考慮保育，不能如過往般只有一、兩個方案。