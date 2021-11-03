律師入稟要求裁定本港有權告陳同佳　湯家驊料不適用：證據在台灣

港人陳同佳涉嫌在台灣殺死女友潘曉穎，觸發港府提出修訂《逃犯條例》，之後引發政治大風暴。陳同佳今年6月離開警方安全屋，但至今仍未赴台灣自首，港、台政府互批政治操作。

「港人民權民生黨」主席、律師蕭思江以公司名義入稟高等法院，要求裁定本港有權以謀殺罪控告台灣殺人案疑犯陳同佳。行政會議成員、資深大律師湯家驊表示，尊重任何人向法庭提出申訴的權利，但相關條文似乎未能適用。



湯家驊認為，陳同佳案發生在台灣，而台灣有司法管轄區，案件的所有證據亦在台灣，因此香港法庭能審此案的機會不大。（資料圖片）

入稟狀指陳同佳在港受審可免死刑

入稟狀指，女死者是香港市民，根據《刑事訴訟程序條例》第19條「在公海或香港以外任何地方所犯罪行」，本港應對案件有司法管轄權，因並此律政司應可在港起訴陳同佳，而本港法院亦有權處理。入稟狀又指，台灣可執行死刑，而陳同佳在港被定罪，則可以免於一死。

湯家驊向《香港01》表示，尊重任何人持有任何理據向法庭提出伸訴，但據他了解《刑事訴訟程序條例》第19條，主要適用於公海或其他沒有司法管轄權的地方。然而陳同佳案發生在台灣，台灣有司法管轄區，而案件的所有證據亦在台灣，因此認為律政司以該條文在港起訴陳同佳的機會不大。

陳同佳前年10月因洗黑錢罪刑滿出獄，曾公開表明願意赴台自首，但至今未成行。上月死者潘曉穎母親邀請陳同佳、保安局局長鄧炳強等人到政總外公開對質，但無人應約，保安局其後稱案件發生在台灣，台灣當局已掌握有關案件的主要證據，只要台灣當局不再政治操弄，容許陳同佳赴台，案件便能得到了結。