報道指曾國衞與AO不咬弦　借舊部改善選舉流程　政制局：譴責炒作

有報章專欄昨日（9日）引述消息指，政制及內地事務局從入境處借調8名人員，協助改善立法會選舉工作流程，更提到借調安排引起政府內部非議，質疑曾任入境處處長的政制及內地事務局長曾國衞，與政務官不咬弦，因此要借調舊部下。

政制及內地事務局回覆查詢，確認有8名入境處人員加入政制及內地事務局的專責小組，協助處理選舉工作流程，但表示「若有個別人士或傳媒企圖藉此而進行炒作或抹黑政府對辦好選舉安排所下的決心和努力，政府對此表示遺憾並予以譴責」。



報道：選委會選舉「甩轆」惹內部質疑

該《明報》專欄指出，曾國衞向前任職部門入境處，借調了8名入境處人員加入專責小組，借助其在櫃台服務、人潮管理等方面的經驗，協助改善選舉工作流程。不過局方此安排在政府內部引起非議，有人質疑「武官」出身的曾國衞是否未能領導政務官，才要找舊下屬幫忙應付未來兩場選舉。文章又指，武官出身的局長與不少政務官不咬弦、合作不來，尤其經歷選委會選舉一役「甩轆」，內部質疑他是缺乏能力領導下屬。

政制及內地事務局回覆查詢指出，為落實愛國者治港，令特區達致良政善治，特區政府一再強調須辦好三場重要選舉。「雖然剛過去的選委會選舉已順利選出各委員，但選舉過程中部分環節確實出現一些有欠妥善的地方。為確保稍後舉行的立法會換屆選舉順利進行，行政長官已責成選舉管理委員會在各方面須作出改善，而政制及內地事務局作為選舉的政策局亦須全面配合選管會的工作。為此，政制及內地事務局已成立專責小組，專門協助選管會及選舉事務處檢視各選舉流程、工序，並加以改善，務求在確保選舉公平、公正之餘，亦適當加入高效及人性化元素，為選民及候選人提供最大便利。」

政制局確認，政制及內地事務局已向入境事務處借調該處8名人員加入專責小組，以借助他們在櫃台服務、人潮管理等方面的經驗，改善選舉的工作流程。有關安排只屬臨時性質，當選舉完畢後相關人員將調回入境處工作。

局方又指，根據政府內部運作，政策局按實際情況需要而借調個別運作部門人員進行特定工作，實屬正常，外間毋須過度解讀。「至於若有個別人士或傳媒企圖藉此而進行炒作或抹黑政府對辦好選舉安排所下的決心和努力，政府對此表示遺憾並予以譴責。」

立法會選舉各界別參選名單，請按此參閱《香港01》選舉網站。