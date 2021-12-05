國家憲法日｜陳茂波：必須擁護中國共產黨領導　否則特區無從存在

財政司司長陳茂波今日（5日）在網誌撰文，指從國家《憲法》角度看，擁護特別行政區的憲制秩序，就必須尊重國家的社會主義制度和擁護中國共產黨的領導，否則特區亦無從存在。



稱如無《憲法》授權就無特區成立

陳茂波表示，昨天是國家憲法日，特區政府和中聯辦合辦座談會，以「憲法與『一國兩制』」為主題，探討《中華人民共和國憲法》與「一國兩制」的關係，以及香港如何在《憲法》的框架下更好落實「一國兩制」，自身昨天也收看了直播，加強學習。

他提到，《憲法》第1條確立了國家的制度，當中訂明「社會主義制度是中華人民共和國的根本制度。中國共產黨領導是中國特色社會主義最本質的特徵。禁止任何組織或者個人破壞社會主義制度」；《憲法》第31條規定，「國家在必要時得設立特別行政區。在特別行政區內實行的制度按照具體情況由全國人民代表大會以法律規定」；《憲法》第62條關於全國人民代表大會職權的規定中，第14項規定「決定特別行政區的設立及其制度」。由此確立了構建「一國兩制」制度體系的憲制根基。

基於上述背景，陳茂波指：「沒有《憲法》的授權，就沒有「一國兩制」和《基本法》，也就沒有香港特區的成立，更沒有香港回歸時的平穩過渡和政權順利交接……從《憲法》的角度看，擁護特別行政區的憲制秩序，就必須尊重國家的社會主義制度和擁護中國共產黨的領導，否則特區亦無從存在。」

積極融入國家發展大局 從中國夢裡實現香港夢

他又指，從訂立《國安法》到「完善選舉制度」，都是根據《憲法》規定進行，在關鍵時刻讓香港局勢迅速由亂轉治，並開啟由治及興的新里程。《憲法》及《基本法》讓香港在穩定安寧時期充份發揮「一國兩制」的優勢謀發展，在動盪時期更能撥亂反正、保護社會及整體市民的根本利益。

陳茂波最後提到，在「一國兩制」實踐路途上雖然曾出現波濤，但香港仍有長足發展，認為在《憲法》及《基本法》引導及保障下，香港全面準確貫徹落實「一國兩制」，積極融入國家發展大局，明天將會更加美好，在中國夢裡面實現香港夢。