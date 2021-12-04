憲法日｜港官齊發文　曾國衞：維護憲制秩序必須維護中共領導地位

特區政府和中聯辦今日（4日）舉辦國家憲法日座談會，中聯辦主任駱惠寧發表講話，多名港府官員之後發文，強調《基本法》、「一國兩制」及特區成立的「根源」為《憲法》。

財政司司長陳茂波表示，在尊重國家制度和擁護中國共產黨領導的前提下，香港的資本主義市場制度才能暢順運行。政制及內地事務局局長曾國衞亦指，維護特區憲制秩序必須尊重和維護中共領導地位。



政制及內地事務局局長曾國衞，呼籲選民在立法會選舉中投票。（資料圖片）

引述駱惠寧講話 指憲法和基本法維護整體利益

曾國衞表示，《憲法》的相關條文明確規定國家在必要時得設立特別行政區及其制度，這就是香港特區和「一國兩制」的法律來源和憲制根基。他引述駱惠寧所說，2019年修例風波，稱「試想想要是沒有國家及時出手頒布實施《香港國安法》，香港今天會變成甚麽樣子？想想也都令人害怕。」他表示，駱惠寧講話表達了，「要維護大家的整體和根本利益，要保持香港的繁榮和穩定，就離不開《憲法》和《基本法》的保駕護航。」

曾國衞稱，中國富強後在世界舞台舉足輕重，「作為一名中國人、身為國家一部份，我們是否也應盡我們的努力為民族的復興、為國家的發展作出貢獻呢？」他指：「一起與國家同榮共進，分享國家進步的榮光，為身為一名中國人而感到自豪，這不是很好嗎？這不是我們的應有之義嗎？」

曾國衞亦藉此機會，呼籲選民在立法會選舉投票，「一起參與這場對香港極具意義的選舉」。