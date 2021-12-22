李家超批外國抹黑香港民主發展　讓世界看見他們霸凌面孔

政務司司長李家超今日（22日）發表網誌，批評外國抹黑香港民主發展，強烈反對他們「罔顧事實、無理砌詞、抹黑和污蔑」新選舉制度下的立法會選舉，認為出於自身政治利益的霸權行為不會成功，更讓世界看見他們的霸凌面孔。



李家超指，香港的民主必須按《憲法》和《基本法》發展。「上周日在完善選舉制度下的第一場立法會選舉成功舉行，落實了『愛國者治港』原則，確保立法會議員均為愛國愛港及以國家發展利益和香港長期繁榮穩定為依歸的人士。選舉充分體現了廣泛代表性、均衡參與、公平競爭和政治包容，得到廣大市民的擁護和支持。」

他又指：「我直斥外國抹黑香港民主發展。我強烈反對他們罔顧事實、無理砌詞、抹黑和污蔑新選舉制度下的立法會選舉。這些出於自身政治利益的霸權行為不會成功，更讓世界看見它們的霸凌面孔。」他稱，這些干擾我國內部事務的國家，違反國際法，意圖欺凌妄為是不會成功的，只會更使香港提高警覺，築起維護國家安全的護城牆，強化香港維護國家安全的法律制度和執行機制，保障香港繁榮穩定和長治久安，確保「一國兩制」行穩致遠。

國務院新聞辦前天發布《「一國兩制」下香港的民主發展》白皮書，李家超表示歡迎及支持，他形容《白皮書》「以歷史事實為本，全面回顧和總結香港由英殖民政府年代的沒民主至回歸後的民主發展的歷程，讓全世界看清楚香港回歸後民主發展制度是中央依照國家《憲法》和《基本法》建立的，並不是在英國殖民統治時期遺留下來，更不是外國建立或向中央施壓取來的。」

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