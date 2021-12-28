勞工處長：工會悼南京大屠殺可以常理對待　悼六四如收投訴須跟進

勞工處處長孫玉菡早前表示，正研究修例禁止觸犯《國安法》罪行人士擔任工會理事5年。他接受商業電台訪問時，指工會應捍衞勞工權益，不能打職工會名義做明顯不屬工會範疇的事，否則職工會登記局有權取消其註冊。

被問到若以工會名義悼念南京大屠殺會否違反規例，孫玉菡認為這種悼念「牽涉愛國情懷，應該以常理對待」；至於工會悼念六四，孫玉菡則稱「若接到投訴就有責任跟進」。



稱悼南京大屠殺屬愛國情懷

於現行《職工會條例》下，工會經費不得直接或間接用於任何政治目的；職工會如果被用作與宗旨或規則抵觸的用途，職工會登記局局長有權取消登記。

被問到若以工會名義悼念南京大屠殺會否違反規例，孫玉菡表示應該以常理對待：「無論是誰都好，如果關於愛國情懷，對於牽涉整個民族重要性，我認為已經不是甚麼牌匾的問題，你按常理也會關注的吧？職工會做的事，必須要做職工會的工作，但一些常理都會做的事，那就按常理去做，不用擔心的。」

同樣是港人關注的歷史事件，如果工會悼念六四，又是否以同樣標準看待？孫玉菡則指：「對於我們勞工處而言，如果有人投訴職工會，或者在公眾媒體看到，他們做的事明顯地、完全超越職工會會做的事，當然我們就有責任做功夫了。」

如違國安罪行 5年內不得擔任工會職員

另外，在《職工會條例》下，任何人如果被定罪干犯法例附表列明的罪行，包括欺詐、不誠實、脅迫、身為三合會會員，5年內不得擔任工會職員。孫玉菡表示，為履行《港區國安法》，會在罪行列表中加入國安罪行，目標是在明年內將修例草案交上立法會審議，他指暫時未決定是否只限現行國安法4項罪名，還是會涵蓋到所有由國安法指定法官審理的案件。

至於社會關注工業意外相關法規保障是否不足，孫玉菡提到現行法例只規定涉及10名工人、施工期6星期以上的工程才需呈報，無涵蓋高風險的小型工程，因此有計劃收緊法定呈報要求，例如吊棚工程將來需要3日前呈報。他希望，明年內可處理修例，又指勞工處有300多人在前線做職安巡查，未來會和物管機構合作，加強職安教育。