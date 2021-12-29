港府辦過百場慶回歸25周年活動　包括紀律部隊步操、參觀天文台

為慶祝香港特區成立25周年，政府今日（29日）舉行特區成立二十五周年慶祝活動啟動禮，以「砥礪奮進廿五載 攜手再上新征程」為題，公佈多項重點慶祝項目，包括故宮文化博物館開幕展覽、紀律部隊及青少年團體步操大匯演、在北京舉辦「一國兩制」大型展覽、於內地城市辦「金庸展」等。



政務司司長李家超致辭時表示，跨部門籌備委員已籌備逾百個慶祝項目，期望能推展香港成為文化藝術中心，並向外推廣香港的優勢和機遇。他鼓勵市民積極參與活動，盼能凝聚信心和希望。



已籌備逾百項目 民間慶祝活動可申請認可

李家超致辭時表示，政府成立了跨部門籌備委員會，已籌備超過100個項目，如故宮文化博物館開幕展覽、紀律部隊及青少年團隊大匯演，及各種藝術展覽，相信有助進一步推展香港成為文化藝術中心。同時，政府將會探訪長者並邀請弱勢社群參與活動，希望做到聯繫社區和關顧基層。

他指，政府將推出民間慶祝活動認可申請計劃，申請通過後，民間慶祝活動可納入政府活動節目表，並登在政府官方網站。他認為，計劃顯示社會同心同德，亦有助宣傳和響應。他另表示，官方專題網站將於今日開始運作。

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在內地及海外舉辦香港主題大型展覽

李家超表示，特區成立25周年是國家盛事，在內地有多個慶祝項目，包括在北京舉行展示香港成功落實「一國兩制」的大型展覽，及於內地城市舉辦「金庸展」，讓內地市民認識查良鏞及其武俠小說對香港流行文化發展影響。

他說，政府將藉機會加強對外宣傳，鞏固香港國際都會的地位，例如在泰國曼谷舉辦「香港周」，及在部份歐洲城市舉辦「香港月」，向世界各地推廣香港獨特優勢和無限商機，展現香港已整裝待發。

政府又計劃邀請國際專家參加大型會議及論壇，例如國際創新及科技高峰會，和亞洲金融論壇2022等，持續發展包括國際金融、國際航運、國際貿易，及亞太區法律及解決爭議服務、創新科技、航空樞紐、中外文化藝術交流，及區域知識產權貿易的八個領域。

李家超：期盼活動凝聚信心與希望

李家超最後介紹酒紅色的美術展板，提到當中金色數字「25」嵌上金紫荊圖案，寓意香港和國家緊密相連。他又說，主題「砥礪奮進廿五載 攜手再上新征程」帶出香港過去25年的努力和成果，寄託對未來的期盼和信心。前句強調香港25年來在國家全面支持下成功落實「一國兩制」，亦保持到國際大都會的角色；後句強調香港雖然經歷各種風浪，但在《香港國安法》及完善選舉制度落實後，香港由亂轉治，踏入建設年代的全新發展局面。他期盼一連串的慶祝活動能凝聚信心和希望，鼓勵市民踴躍參與活動。

至於國家領導人會不會參加香港七一回歸慶典，李家超表示暫沒有公佈。

賽馬會捐6.3億支持舉辦慶祝活動

香港賽馬會撥出6.3億元，支持政府舉辦約60個慶回歸活動，涵蓋文化藝術、運動、關愛共融、綠色生活和國際會議。陳南祿表示，馬會冀透過支持慶祝活動，為社會注入正能量，提升市民的整體生活質素。