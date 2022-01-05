幾多新丁全職議員？林哲玄：續行醫了解前線　學者指全職減參選欲

新一屆立法會開鑼，90名議員中，多達56名新人，來自不同行業背景，有多少人願意放棄本身工作，成為全職議員？選委界新丁管浩鳴牧師已決定辭任聖公會教省秘書長，本身是港鐵工程師的新界北議員張欣宇，日前亦宣布辭任港鐵，全心全意當議員。

不過，不少議員傾向保留現職，認為更有助維繫社會及業界關注，其中醫療衛生界議員、外科醫生林哲玄指，一定會繼續執業，認為留在前線才可真正聆聽業界聲音。

有學者指，大部分議員不論辭職與否，實際上都要以全職應付議會職務，但在本港發展政治事業欠缺穩定性，議員若保留其他職務，一旦敗選仍有出路，若要求辭去其他職務，「好多人未必參選」。



梁毓偉：轉為全職議員獲家人支持

張欣宇畢業後加入港鐵，任職工程師，上月當選後決定辭去港鐵職務。他稱辭職屬自己決定，本來就希望全心全意地當議員，又指在港鐵的職務涉及不少前線工作，自己在時間和精力上難以兼顧。

另一新科議員、現為投資公司執董的選委界議員梁毓偉，亦表示會全職擔任議員。他指自己是新人，希望投放更多時間在青年工作，亦關注政府架構重組方案，成立青年及地區事務局。梁毓偉提到，自己本身在公司負責管理系統、市場方面的工作，難以一刀切放手，但相信短期內可以完成交接工作，轉為全職議員的決定獲家人支持。

林筱魯：若辭社會工作不利反映民意

本身是城市規劃師背景的選委界議員林筱魯，參選時申報為商人，他解釋目前已沒靠專業工作維生，而是發展投資等事業，創立自己公司。他指生意難以隨便易手，亦非受薪工作，但他已因應議員工作調整時間分配，因為未當選前已有很多活動，例如上堂學習議會文化。

林筱魯強調，立法會議員並非典型的「朝九晚五工作」，在會議外亦有協調工作，又指不容易放下本身工作，因為它們是他與社會接軌之處，如果辭去反而不利議員反映民意。

另一選委界議員、華潤集團粵港澳大灣區首席戰略官李浩然表示，會繼續留任集團工作，但工作量會減少，務求兼顧議會工作。

本身是外科醫生的醫療衞生界議員林哲玄則指，議員公務繁忙，行醫時間無可避免會有所減少，但自己一定會繼續執業，因為相信到醫院親身動手術、與醫護合作交流，才可真正聆聽業界聲音：「了解業界，不會只是會見一下業界代表就夠。前線你一樣要親身接觸，才會知道醫護具體有什麼需要，不然就會離地了。」

陸瀚民與公司協商彈性工作安排

任職麗新集團主席辦公室首席策略官的選委界議員陸瀚民指，對議會工作一定全力以赴，目標是成為一位勤力、理性、有承擔的議員，稱議員工作為「24x7」的承擔，需投放大部份時間在議會工作，落區接觸持份者。他稱，當選後已立即與公司調整了彈性工作安排。

選委界新丁、中電中國區總裁陳紹雄近日指，參選時已表明若成功當選，會全心全意做好立法會工作，現時正與工作單位商討交接安排，但未決定會辭任或轉以顧問身份服務。

劉兆佳指，若要求立法會議員全職工作，有意參選者會擔心政治前途，可能減低參選意欲。（資料圖片）

劉兆佳指從政路不清晰 要求全職減參選意欲

全國港澳研究會副會長劉兆佳表示，若要求本身有工作的人士，出任全職議員，可能令很多有意者減低參選意欲，因為即使成功當選，亦不保證日後能發展長遠政治事業，「下屆輸咗都唔定架喎！」

他指從僱主角度而言，若其僱員成功當選立法會議員，亦可提升機構地位，例如大學教員擔任公職，亦會獲校方行使方便，校方可與教員協商設立回歸期限、按比例減薪等方式。

新一屆立法會議員。（資料圖片）

倡設旋轉門 讓落選政治人才於各界別流動

劉兆佳提到，在本港參政的長遠發展途徑未算清晰的情況兀，建議設立一套「旋轉門制度」，讓政治人才在大學、公營機構、智庫以至傳媒之間流轉，為他們落選時提供「避風港」，相信透過建立人才交流，有利本港政治發展。