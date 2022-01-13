架構改組︱葉劉：新民黨甫成立已提建議　嘆「搞咗十年先做到」

特首林鄭月娥昨（12日）在立法會提出政府架構重組方案，建議現時13個政策局增至15個，包括增設文化、體育及旅遊局、分拆運輸及房屋局為兩個政策局，運輸部分易名為運輸及物流局。

行政會議成員、新民黨主席葉劉淑儀今（13日）在港台節目中表示，林鄭提出的建議大致合理，又指分拆運房局一直在立法會有共識。葉劉提及，新民黨早在2011年已提出相關改組意見，並倡議增設兩名副司長加以統籌，對於十年後林鄭稱有信心通過，她既感開心亦感遺憾，「搞咗十年先做到呢件事」。



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政府架構重組建議，包括將運輸及房屋局分拆為運輸及物流局、和房屋局，但未有將房屋局和發展局合併。葉劉稱政府曾與他們「傾過吓」，她認為現時發展局包括土地、工程部門及地政署工作等，若將房屋部分都放入發展局，範疇就會太大，認為現時建議合理。

民青局宜多涉獵地區工作 倡重設委任區議員

另外，民政事務局將重組並改名為「民政及青年事務局」，葉劉認為該局應負責處理更多地區工作，特別是現時區議會前途未明，建議區議會可如初期成立一樣，設有委任區議員等。至於新增的文化、體育及旅遊局，葉劉稱稍後將有啟德體育園等落成，有一個局負責推廣都應該。

葉劉又指，政府稍後要到立法會各個政策事務委員會作解釋，如在發展事務委員會解釋土地的用途，如何加強供應等，並回應議員提問。她又稱若果政府要「開位」，稍後需要到人事編制委員會，亦要修改法例。