安心出行｜24日起進入指定處所須出示針卡　田北辰：一石二鳥

目前市民要進入指定處所，需要使用「安心出行」掃瞄處所的二維碼（QR Code），並在市民手機「安心出行」內紀錄行蹤，被批評未能有效追蹤市民蹤跡。有建制派議員提議「安心出行」增加自動追蹤功能，並將所有資料「中心化」，儲存在政府數據庫內，惟不少市民擔心私隱問題。



實政圓桌立法會議員田北辰透露，政府將宣佈一項新措施，市民以後進入指定處所前，要展示疫苗接種紀錄，而不再是現行的方法，又指新措施可收一石二鳥之效。



市民在預約新冠疫苗接種時，已提交手提電話號碼，及同意政府使用個人資料。（2019冠狀病毒病疫苗接種計劃預約系統截圖）

上周四（27日）資訊科技總監辦公室宣佈推出「安心出行」３.0版本，簡化展示電子針卡的流程，指為日後落實擴展「疫苗通行證」做好準備。由於目前出入食肆等指定場所不用顯示針卡，只需要以「安心出行」掃瞄處所的二維碼，意味日後市民出入指定場所的手續將會改變。

市民到訪記錄存在處所裝置內 若有人確診將提取

政府預告2月24日會實行「疫苗通行證」，田北辰預計，政府將會短期內公佈新措施。他表示，由2月24日起，市民進入指定處所前，需要向職員展示電子針卡，職員以公司儀器（例如手機）掃瞄疫苗紀錄，加密並儲存在該手機內。只要該處有確診者到訪，政府會派人從公司手機提取資料，即時可了解哪些人需要接受檢測。由於市民接種疫苗時已留下聯絡方法，衞生署人員能快速通知須檢測人士。若檢測人士確診，則再追蹤他去過的地方，並再向該些處所提取資料。

根據食環署「疫苗氣泡」網頁，現時指定處所負責人可下載「驗證二維碼掃瞄器」流動應用程式，以讀取疫苗接種紀錄或豁免證明書，以及最近3天的檢測紀錄，相信新措施將是採用此方法。

不會時時刻刻收集行蹤 緩解市民憂慮兼谷針

田北辰指，有市民認為「安心出行」實名制或會違反私隱條例，而儲存在中央數據庫亦有未經准許被挪用的憂慮，不想將所有行蹤暴露，因此對於實名制等建議頗為抗拒。他說，政府考慮到修改私隱條例需要時間，而若市民告上法庭，官司時間長之餘亦有可能會輸，因此決定採用更可行、大眾又能接受的方法。他補充指此方法下，政府只會知道誰人在指定時間出現，並不會時時刻刻收集每一個人的所有行蹤，相信市民較能接受。

此外，由於市民出入指定場所必須展示針卡，田北辰指這是一石二鳥之計，既解決私隱爭議，亦能達到「谷針」的效果。

田北辰預期，市民進入指定處所需要展示針卡的措施，可收一石二鳥之效，既可以在減少私隱爭議下追蹤傳播鏈，亦可以達到「谷針」效果。（資料圖片）

創新及科技局局長薛永恒早前接受電視台訪問時，亦表示正研究追蹤確診者的方法，指會利用「疫苗通行證」的紀錄通知高風險人士進行檢測，但交通工具乘客量多，若出入要展示針卡或掃二維碼，或會導致人群聚集。

而特首林鄭月娥早前亦表示，「疫苗通行證」不等於實名制，但大幅度引進「疫苗通行證」，會令到未打針的人少了選擇，「係有好明顯分別嘅」。