特首選舉︱李家超周六將赴「一人論壇」　料不設現場觀眾

今屆特首選舉採「一人模式」，過往選舉論壇上火花四濺、針鋒相對的情況不會再出現，將會變成唯一候選人李家超的「獨腳戲」。據了解，7間電子傳媒本周六（30日）將舉辦直播電視論壇，惟不設現場觀眾。



▼過去三屆特首選舉有人競爭 候選人論壇火花四濺▼



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形式類近《施政報告》電視論壇

據悉，7間電子傳媒包括無綫電視、有線電視、Now新聞台、鳳凰衞視、香港電台、商業電台、新城電台，將聯合主辦本周六的電視論壇，暫定在晚上8時半至9時半，由無綫提供場地及製作。由於只得1名候選人，不可能再出現「候選人互相質詢」環節，因此向李家超提問的責任，就交由各大電子傳媒代表，形式類近《施政報告》和《財政預算案》公布當晚的電視論壇，由各代表輪流提問。

按照目前計劃，該論壇設公眾提問環節，但沒有現場觀眾，改為預先錄製的片段，並分成「土地房屋經濟」、「民生抗疫醫療」以及「政治與內地」三大範疇，在現場播放提問並交由李家超回答。

李家超料於4月30日出席選舉論壇。（資料圖片）

據了解，團隊和各大媒體磋商期間，曾考慮到底是錄播還是直播，但考慮到以往特首選舉辯論都是全程直播，應該維持。有政界人士認為，今屆特首選舉已經沒有競爭，而電視直播論壇的吸引之處在於「即時性」，尤其看看現場提問者與候選人之間的即時互動、候選人的即時反應，「就算有街坊問得唔得體，或者候選人答錯嘢，呢啲都係選舉嘅一部份」，時間只得一小時本身已經很短，如果再規限提問範圍和事先錄製問題，效果隨時大打折扣。