政壇諸事町｜東華學院同學仔分享抗疫工作　議員齊讚好

第五波疫情最緊張時期，本港醫護、安老等各方面人手嚴重不足，東華學院護理及應用老年學的學生毅然進入「戰場」，協助防疫抗疫工作。一班學生今日（28日）到立法會分享經驗，獲多名議員讚賞。



加入外展接種隊 到啟德、老人和殘服院舍服務

東華學院校長陳慧慈今日帶同四名同學，到立法會分享抗疫工作。四人在疫情嚴峻時期參與不同工作，有人加入外展接種隊為長者上門打針，有人到啟德暫託中心照顧長者，亦有人到老人院舍、殘疾院舍提供支援。

有同學表示，在啟德長者暫託設施照顧陽性患者時，雖然N95口罩「箍得好緊」，但亦要努力「幫到一個得一個」，又看到來自內地的照顧者主動幫長者洗腳，感受到主動、細緻照顧工作的態度與專業知識同等重要。

身兼東華顧問的工聯會議員鄧家彪就表示，這批同學非常優秀和有熱誠，認為香港社會走向高齡化，正需要護理人才。民建聯議員林琳認為今次經驗十分重要，讓同學在心態上學得更多，指香港未來要着手應對老齡化問題，希望政府撥出更多資源去解決人手和院舍資源短缺的情況。

同學亦提出不少護理服務的建議，民建聯議員梁熙說，會好好消化再向政府反映，又對同學有意在畢業後投身醫護行業感高興，為人手極度不足的醫療系統注入新力量。