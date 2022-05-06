政府擬規管外賣平台　議員指食肆有責任　食店：根治須改平台生態

網上外賣平台興起，衍生的投訴急劇上升。食物及衞生局擬修例規管食肆，持牌人須在現有發牌制度下確保外賣質素及保持適當安全溫度，並在運送中不受干擾，減少食物交叉污染機會。民建聯立法會議員張國鈞表示，有關安排合理，食肆須與外賣平台釐清責任，食肆也有責任確保外判商在運送外賣期間，維持食物質素。



本身是食肆老闆的稻苗飲食專業學會主席徐汶緯則指，目前外賣平台的外賣員多勞多得，導致有外賣員一連取走數張訂單的外賣，才一併運送，延長運送時間，認為外賣平台須調整機制才可解決問題。



張國鈞促釐清責任：齊齊卸責對顧客不公

張國鈞指，自己使用網上外賣平台時曾有不愉快經歷，試過晚上6時許叫外賣，結果晚上9時才送到，「上海年糕都變上海磚頭」。他說在目前機制下，經外賣平台運送食品，一旦出現問題，食肆和外賣平台都推卸責任，對顧客不公平，建議推動食肆和外賣平台釐清責任。他認為，食肆對外賣食物質素有不可推卸的責任，即使將外賣工作外判給外賣平台，也不代表能免除責任。

食肆：無法干涉外賣平台 卻須負起賠償

徐汶緯認為有關要求不合理，食肆無法控制外賣平台的服務質素，過往飲食業在外賣包裝上已有措施確保外賣質素，例如以密封式包裝食物，以及封上封條等。他說，目前若顧客向外賣平台作出投訴，外賣平台會退錢，費用從食店方面扣減，變相將責任轉嫁食店。他建議要求外賣員修讀食物衞生經理課程，外賣平台亦須調整外賣員多勞多得的機制，才可從根本解決問題。