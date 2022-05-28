猴痘病毒歐美快速傳播　楊永杰促盡快設立檢疫制度　免香港變疫埠

疫情一波未平一波又起，新冠疫情仍未平息，猴痘病毒又來了。這種原本在中非和西非流行的高傳染性病毒，近期已經在20多個國家傳播。



食物及衞生局局長陳肇始日前表示，經風險評估後香港出現猴痘的機會不高，但會密切監察情況，又表示衛生防護中心已經有檢測能力。



立法會議員楊永杰十分關注外國猴痘爆發情況，擔心隨着暑假歐美留學生回港，病毒會乘機入侵香港社區，呼籲政府提前部署，並預告於6月8日在立法會提出書面質詢。



楊永杰在5月24日貼出的資訊，當時指累計16國出現超過100宗確診和疑似案例，但全球個案幾日後已經大幅增加。（楊永杰Facebook）

全球猴痘個案急升，楊永杰周二（24日）在Facebook貼出資訊時，還寫着累計16個國家超過100宗確診和疑似病例，但到了周五（27日），世衞指中非、西非的主要流行國家之外，其他國家出現的確診個案已經超過200宗，還有超過100宗疑似個案，當中包括英國、美國、澳洲、加拿大等較多香港留學生的國家。世衞預期會出現更多個案，呼籲各國加強監察，但強調這是可控制的情況。

病徵可持續21天 死亡率可達10%

據衞生署衞生防護中心資料，猴痘潛伏期為5至21天，感染後首幾天會發燒、劇烈頭痛、肌肉痛和淋巴結腫大，發燒後1至3天口腔會出現潰瘍，身體會出現皮疹。病徵一般會持續14至21天，通常會自行痊癒，但過去爆發數據顯示，死亡率可達1%至10%。

人類接觸受到感染的動物、人類、受污染的物件，都有可能受到感染，另外長期面對面接觸引致的飛沫傳播，或直接的體液接觸，都有機會人傳人。

美國疾病控制和預防中心（CDC）在2003年提供的顯微鏡照片，左邊為猴痘病毒。（AP）

大量海外留學生將於暑假返港

香港是高度自由的城市，雖然新冠疫情阻礙人員往來，但並未斷絕出入境，大量留學海外港人將於暑假回港。楊永杰對此非常之憂慮，特別是新冠經驗在前，擔心如果猴痘在人類之間大規模傳播，將有利病毒變種，就如新冠一般令傳染力大增，危害香港公共衞生安全。

陳肇始周四（26日）表示，經風險評估後香港現時暫未出現個案，出現猴痘的機會不高，但強調會密切監察情況，又指衞生防護中心已經有檢測能力。衞生署長林文健亦表示，猴痘患者會發燒、頭痛、肌肉痛及淋巴腫脹，較易發現及跟進。林文健透露，衞生署正聯絡藥廠，了解疫苗供應情況。

倡設立快速檢測和隔離機制 如同新冠疫情規格

楊永杰則認為政府步伐仍然太慢。他注意到大量留學生將於6月回港，時間緊迫，而這段時間有很多事情要預備：「首先我哋要有應急方案，包括快速檢測和隔離設施。其實第五波新冠疫情至今，抵港人士已經要接受快速檢測，亦有酒店隔離設施，但目前未有進行猴痘病毒檢查。」他說為，應該盡快增加猴痘快速檢測，並以新冠疫情的規格進行隔離檢疫，以阻截病毒流入社區。

有證據顯示天花疫苗可以預防猴痘，世衞指有效率可達85%。然而世衞在1980年宣布天花絕跡，同年香港停止為兒童接種天花疫苗，換句話說，所有42歲及以下的港人，對猴痘並沒有免疫力。

世衞指，接種天花疫苗預防猴痘，有效率可達85%。（資料圖片/蘇煒然攝）

建議預先買疫苗 避免大爆發後難以搶購

世衞認為猴痘疫情可控，但新冠病毒爆發之初，世衞亦認為新冠病毒「應不會輕人傳人」，事後發展證明預測大錯特錯。而天花疫苗雖然不是全新產品，但各國已有40年沒生產，部份出現疫情的國家如西班牙、丹麥、德國，已經開始採購疫苗。

楊永杰擔心，萬一疫情爆發，目前偏離主要疫區的香港難以搶購足夠疫苗，因此主張現在就要買：「新冠經驗話畀我哋知，當疫情爆發嘅時候，全球都在搶購藥物、疫苗，藥廠未必有足夠供應，就算買到都會好貴。因此我希望政府可以預先購入數萬劑，作為一線緊急之用。」

新冠疫情下，外國抵港旅客須在指定檢疫酒店隔離，並接受檢疫，楊永杰建議盡快為猴痘建立相同檢疫機制。（資料圖片/梁鵬威攝）

無可能長期斷絕來往 抵港檢疫至為重要

最近不少港人特別是商界人士，都熱切期待與內地或外國通關，日本恢復外國遊客入境，對不少人來說亦是一大喜訊。然而新冠疫情未平，猴痘病毒又起，是否又要全面封關保平安？

「香港不可能與外國長期斷絕聯繫，」楊永杰不認為要全面封關阻止病毒進入，「其實第五波疫情無完全斷絕人員往來，留但香港亦不能輕視病毒，要做好外防輸入，快速測試和隔離檢疫顯得十分重要。」

楊永杰指，如果不幸病毒大爆發，香港成為疫埠，就真的會全面封關，「外國都唔會畀香港人入去」，因此需要及早採取檢疫和隔離政策、阻截病毒。